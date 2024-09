Alluvione in Polonia, aumenta il numero dei morti. E la Russia scatena i troll

MeteoWeb

I decessi causati dalle forti inondazioni nella Polonia sud-occidentale a settembre sono saliti a nove. Lo ha riferito la polizia polacca, segnalando che altri due corpi sono stati trovati durante le operazioni di bonifica. Almeno 26 persone sono morte in tutta l’Europa centrale nelle peggiori inondazioni che a settembre hanno colpito la regione negli ultimi 20 anni. Le inondazioni hanno lasciato una scia di distruzione dalla Romania alla Polonia, spargendo fango e detriti nelle città, distruggendo ponti, sommergendo auto e lasciando alle autorità e ai proprietari miliardi di dollari di danni.

“Nelle contee di Klodzko e di Nysa, durante le operazioni di bonifica dopo l’alluvione, sono stati scoperti due corpi“, ha scritto ieri la polizia polacca su X. “Sono in corso le attività di identificazione. Le circostanze della morte indicano che potrebbero essere l’ottava e la nona vittima deceduta nelle aree colpite dall’alluvione“.

Quasi 1200 persone sono ancora senza fornitura di energia elettrica a causa dei danni provocati dall’alluvione che ha colpito nelle scorse settimane la Polonia sudoccidentale. Lo ha dichiarato il ministro del clima e dell’ambiente Paulina Hennig-Kloska in un’informativa al Sejm, la camera bassa del parlamento polacco. “A oggi, un totale di 1190 consumatori in sei province rimangono senza elettricità e, secondo le ultime assicurazioni del fornitore di energia nella zona bisognerà avere pazienza ancora per poco tempo“, ha detto Hennig-Kloska, “giacché entro la fine di questa settimana tutti i problemi saranno risolti e l’elettricità sarà presente in tutte le case“.

Alluvioni in Polonia, i tentativi di destabilizzazione della Russia

Il governo polacco afferma che gli account dei social media collegati alla Russia hanno cercato di “causare il panico” diffondendo disinformazione sulle inondazioni. Parlando in parlamento giovedì in una sessione speciale dedicata alle inondazioni, il primo ministro Donald Tusk ha fatto appello alle persone, compresi i politici, a non condividere “notizie false” come il numero esagerato di morti e le affermazioni secondo cui il governo stava nascondendo la verità sulle inondazioni. Il primo ministro ha osservato che tale disinformazione è spesso collegata ad account russi. Ma ha anche accusato i politici dell’opposizione di aver contribuito a diffondere ulteriormente false affermazioni, anche se senza fornire alcun esempio in merito, riferisce Notes from Poland. Il ministro degli Affari digitali Krzysztof Gawkowski ha affermato: “Nei primi quattro giorni dell’alluvione, abbiamo registrato un aumento del traffico Internet nell’ambito della disinformazione del 300%, utilizzando principalmente gli stessi indirizzi IP che sono stati utilizzati anche subito dopo che la Russia ha attaccato l’Ucraina. Gli stessi gruppi stanno diffondendo disinformazione in Polonia… in un modo destinato ad avere un solo effetto: provocare il panico“.

