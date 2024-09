Alluvione in Romagna, treni fermi

MeteoWeb

A seguito dell’ondata di maltempo che sta interessando la Regione e, per il superamento dei livelli di soglia di alcuni fiumi, la circolazione ferroviaria è sospesa su alcune linee.

Ripercussioni si stanno registrando sulle seguenti linee:

Bologna – Rimini: circolazione interrotta fra Faenza e Forlì;

Ferrara – Ravenna – Rimini: circolazione interrotta tar Argenta e Ravenna;

Ravenna – Bologna, via Lugo: circolazione interrotta fra Lugo e Russi;

Ravenna – Bologna, via Granarolo: circolazione interrotta fra Granarolo e Russi.

Riprogrammato il servizio ferroviario a lunga percorrenza e Regionale con cancellazioni, limitazioni di percorso e deviazioni.

Al momento non è possibile attivare servizi con autobus sostitutivi a causa dell’impraticabilità delle sedi stradali.

