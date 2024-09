Alluvione Marche, Castelferretti sott’acqua: famiglie evacuate sui gommoni | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Non solo l’Emilia Romagna. Anche le Marche sono alle prese con l’alluvione. L’acqua esondata dai canali ha costretto all’evacuazione diverse persone dalle proprie abitazioni a Castelferretti, frazione di Falconara Marittima (Ancona), dove il centro abitato è allagato in modo diffuso. Alcune strade si sono trasformate in fiumi d’acqua: l’acqua è entrata in alcune case e sono in corso interventi di soccorso di anziani. Le persone sono state portate in salvo dai Vigili del Fuoco con gommoni e mezzi anfibi, insieme a personale dell’Arma dei Carabinieri. Oltre 90 gli interventi di soccorso da questa mattina dei Vigili del Fuoco per diverse emergenze.

A Castelferretti, off limits divese strade (via santa Maria, via XXV aprile, via Tommasi, via Aleardi, via Giordano Bruno, via Montale, via Quasimodo e il sottopasso dell’aeroporto. Chiusa anche via del Consorzio.

A Falconara è stato superato il livello di guardia dei fossi Cannettacci, San Sebastiano, Rigatta e Liscia. Il Comune di Falconara invita “a prestare la massima attenzione. Si raccomanda di salire ai piani alti e di non uscire se non per particolari urgenze. Non occupare locali interrati e sottopassi” e di “fare attenzione alla viabilità“. Emessa una nuova ordinanza sindacale che vieta l’accesso a giardini, parchi (anche quelli non recintati), impianti sportivi e cimiteri fino a nuova disposizione. Alcune strade sono chiuse come via XXV Aprile, piazza Albertelli, parzialmente impraticabile via Mauri; chiuse anche via Tommasi, parte di via Saline e via Santa Maria, via Ponte Murato in direzione Falconara. Domani, venerdì 20 settembre, le scuole saranno chiuse a Falconara Marittima.

Nel Comune di Osimo (Ancona), causa maltempo, sono chiuse al traffico via Flaminia I e via D’Ancona. “Si raccomanda alla cittadinanza di non muoversi da casa se non per motivi di estrema necessità“, dicono dal Comune.

A Senigallia (Ancona), al momento sono chiuse Viale dei Pini e Strada delle Saline in quanto il sistema fognario è sovraccarico e pertanto il deflusso dell’acqua è rallentato. Lo fa sapere l’amministrazione comunale di Senigallia. Il livello del fosso Sant’Angelo sta salendo ed è monitorato a vista. “Prestare la massima attenzione durante gli spostamenti”, è la raccomandazione del Comune.

A San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), il Comune invita ad “evitare assolutamente di scendere in scantinati, garage e altri spazi chiusi posti a livello sotto il piano stradale, anche soltanto per verificare eventuali danni”. In queste ore personale di Polizia Locale, Picenambiente, Volontari di Protezione civile “sono all’opera per la rimozione del fango e l’assistenza ai cittadini in difficoltà, principalmente nella zona di via Montagna dei Fiori“.

Strade allagate e frane a Fano

A causa delle forti piogge, alcune strade risultano attualmente impraticabili nella città di Fano (Pesaro-Urbino), anche se – fa sapere l’amministrazione comunale – ad ora non è stata compromessa l’ordinaria viabilità e la situazione è sotto controllo. Intanto, il sottopasso di Via delle Brecceso, che era stato chiuso temporaneamente, è in fase di riapertura. A Sant’Andrea in Villis si registra la caduta di una quercia, che ha ostruito la strada. I tecnici comunali, assieme agli operatori di Aset, stanno lavorando per rimuovere l’ostacolo e ripristinare la viabilità il più velocemente possibile. E ancora, in località Chiaruccia, la strada che conduce a Villa Adelaide è attualmente impraticabile a causa degli allagamenti. Gli interventi per il ripristino della percorribilità sono già in corso. Una frana si è verificata in via della Tombaccia, ma non ha compromesso la viabilità. La situazione resta sotto controllo e viene attentamente monitorata dalle autorità. Anche il torrente Arzilla è sotto costante osservazione. Al momento, il livello delle acque si mantiene su valori di normalità e non desta preoccupazione. E ancora, il sottopasso della stazione, inizialmente allagato questa mattina, è stato prontamente ripristinato ed è nuovamente aperto al transito. Anche il sottopasso del Lido è regolarmente attraversabile.

“Si segnalano – fanno sapere ancora dal Comune di Fano – alcuni piccoli smottamenti, inclusi quelli in Strada per Magliano, Strada Comunale del Giardino e Strada Falciraga che hanno causato lievi frane. Le autorità sono già intervenute affinché venissero predisposti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza“.

Chiusa al traffico invece la strada provinciale del San Bartolo (SP44). Si registrano inoltre frane su strade secondarie del pesarese, mentre riprende la viabilità su strada del Montefeltro, ripulita dal fango dopo la frana di ieri. È stata riaperta la strada nei pressi di alcune abitazioni di Mombaroccio che, a causa della pioggia, erano rimaste isolate nella notte. Interventi e criticità riscontrate in tutta la costa da Pesaro a Marotta causate dall’ innalzamento delle falde acquifere. Allagamenti anche ai danni di due alberghi.

Maltempo: cadono mattoni dal campanile a Jesi

Il campanile della Chiesa di Santa Lucia Vergine e Martire a Jesi, una piccola chiesa di campagna vicino al cimitero cittadino, ha subito danni la notte scorsa a causa del maltempo. Alcuni mattoni sono caduti dalla sommità, danneggiando due vetture parcheggiate nel piazzale. La struttura – gestita dalla parrocchia di San Giuseppe in un quartiere più a valle – non è abitata e non si segnalano feriti. A Jesi, dove le scuole sono rimaste chiuse a titolo precauzionale, i danni del maltempo restano comunque contenuti; le squadre dei Vigili del Fuoco sono in larga parte impegnate nelle zone dell’anconetano più colpite dall’emergenza.

