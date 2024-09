Alluvione in Piemonte, situazione critica in Val Chisone: temporale autorigenerante si scatena su Perosa Argentina | LIVE

MeteoWeb

Una vasta circolazione depressionaria si è isolata ieri tra la Francia e le isole britanniche ed è entrata progressivamente sul Mediterraneo occidentale determinando forte peggioramento, con rovesci e temporali che si sono intensificati nelle scorse ore. Il Piemonte è tra le aree più colpite: un temporale autorigenerante ha imperversato sulla medio bassa Val Chisone, superando 200 mm a Perosa Argentina, determinando una situazione critica in questa località con strade trasformate in fiumi e detriti sulla SP166 (a Meano segnalati esondazioni e smottamenti), come segnala Centro Meteo Piemonte. Medesima situazione a Villar Perosa. Esondati anche corsi d’acqua, tra cui il Rio Gerardo a Mattie (TO): al momento risultano isolate 20 persone.

La Squadra AIB di Bruzolo sui social ha avvertito: “Prestare la massima attenzione. Il Rio Gerardo a Mattie e Bussoleno è esondato nella notte portando via dei ponti e interrompendo la Statale 24 a Bussoleno. Situazione critica anche a Novalesa con il torrente Cenischia esondato. Possibili altre piene dei rii secondari sul territorio. Consigliamo di mettersi in viaggio solo se strettamente necessario. Ricordiamo che è in vigore fino alle 13 l’allerta arancione. Al momento a Bruzolo non si segnalano criticità“.

