Caos maltempo in Piemonte e Liguria: Stura di Lanzo oltre la soglia di pericolo, crolla ponte a Mattie | FOTO

Dalle ore 4 di stamattina vigili del fuoco al lavoro a Savona e Torino per far fronte ai danni causati dalle forti piogge: già svolti ben 50 interventi. Nel Savonese le squadre sono impegnate ad Andora, Albenga, Finale Ligure e Alassio per allagamenti di scantinati, frane e rimozione di alberi pericolanti.

A Torino più interessate dal maltempo la Val di Susa, la Val Sangone e la Val Chisone, dove i vigili del fuoco hanno effettuati oltre 30 soccorsi. A Mattie (TO), in località Combe (foto nella gallery), il crollo di un ponte ha isolato 30 persone.

A causa dell’allagamento del piano viabile, a Pinerolo, nel Torinese, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale “Dei Laghi di Avigliana”. Il traffico veicolare è deviato sui vicini rami di svincolo.

Segnalate esondazioni in alta val d’Ala di Lanzo. La Stura di Lanzo ha raggiunto e superato il livello di pericolo nei pressi degli idrometri Arpa Piemonte di Cantoira (TO) e Mezzenile (TO).

