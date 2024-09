Alluvione in Piemonte, la cascata di Noasca torna a fare paura

MeteoWeb

Dopo l’alluvione lampo di fine giugno, a Noasca (TO), in Valle dell’Orco, nel Canavese, la cascata torna a destare preoccupazione. Le intense piogge e i temporali delle ultime ore hanno provocato un notevole aumento del flusso idrico nei corsi d’acqua, sia principali che secondari, nell’area dell’Ovest e Nord/Ovest del Piemonte, causando esondazioni localizzate.

