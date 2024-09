Alluvione Romagna, caserma danneggiata a Traversara: arriva una stazione mobile

MeteoWeb

A Bagnacavallo, visti i danni inflitti dall’alluvione della scorsa settimana alla caserma dei Carabinieri di Traversara, nei prossimi giorni arriverà una stazione mobile a servizio della popolazione come punto di supporto e informativo. La decisione arriva dopo l’incontro di questa mattina tra il sindaco della cittadina del Ravennate, Matteo Giacomoni, e il capitano della Compagnia di Lugo Cosimo Friolo, assieme a referenti della logistica del Comando provinciale del Provveditorato alle opere pubbliche. Presente anche il luogotenente di Bagnacavallo Giuseppe Lettini.

Insieme hanno fatto il punto sui necessari lavori di risanamento e ristrutturazione dell’immobile per farlo tornare alla piena operatività. Con la stazione mobile, commenta Giacomoni, “in pochissimi giorni si riesce a restituire alla cittadinanza un servizio di primaria importanza. Ringraziamo l’Arma per la grande celerità con cui ha operato e si è attivata anche per programmare i lavori di ristrutturazione della caserma di Traversara”.

I lavori dopo l’alluvione

Sul fronte lavori, proseguono sia quelli dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile sugli argini sia quelli coordinati dal Coc per il ripristino delle zone alluvionate. Domani il Consorzio di Bonifica della Romagna occidentale farà un intervento sulla rete scolante in via Torri, per cui il tratto tra la San Vitale e via Ca’ del vento sarà chiuso al traffico. I residenti di via Torri potranno accedere da via Ca’ del vento.

In tema di rifiuti, a Traversara, Hera ha temporaneamente sospeso il servizio di raccolta porta a porta. Per i soli residenti nella frazione, i cassonetti per la raccolta differenziata sono ora sia in via don Rambelli sia in piazza del Partigiano. Intanto i cittadini colpiti possono continuare a raccogliere i rifiuti da alluvione davanti a casa, il recupero è sempre in carico a Hera.

