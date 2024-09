Alluvione Romagna, il VIDEO dalla verità sull’esondazione del Lamone: “di chi è la colpa?” Bufera sulla Regione

MeteoWeb

Le immagini del fiume Lamone e dell’ammasso di tronchi sotto il ponte della ferrovia a Boncellino, che ha causato l’esondazione e di conseguenza l’allagamento della zona, stanno facendo molto discutere. Cos’ha provocato davvero l’ennesima alluvione in Romagna? Il cambiamento climatico, il meteo estremo, o la mancanza di cura e prevenzione?

Le immagini del video in basso sono davvero eloquenti.

Condifesa Ravenna ha commentato: “Questa volta si è trattato di una esondazione a causa dei detriti di legname lasciati malauguratamente nel corso del fiume a monte“.

Intanto a Traversara, frazione di Bagnacavallo (RA), sono in corso ispezioni di sommozzatori, soccorritori acquatici e fluviali dei vigili del fuoco per la ricerca delle due persone segnalate da un testimone come disperse e per le quali non risulta al momento alcuna denuncia di scomparsa. Vigili del fuoco impegnati anche nel recupero di beni dalle abitazioni danneggiate e rese impraticabili dall’esondazione del fiume Lamone.

