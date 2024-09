Alluvione Romagna, Tajani: non lasceremo soli i mille sfollati”

MeteoWeb

“Il governo segue con apprensione quanto sta accadendo nei territori della Romagna e in alcune zone dell’Emilia a causa del Maltempo. Prego per i due dispersi a Bagnacavallo. Non lasceremo soli i 1000 sfollati. Eternamente grato ai vigili del fuoco, al dipartimento di Protezione civile, alle Forze dell’ordine e ai volontari“. Lo scrive su X il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.