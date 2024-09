Alluvione Romagna, tanti animali salvati dalla LAV

MeteoWeb

“In Emilia-Romagna alluvioni e maltempo fanno di nuovo paura. Come lo scorso anno, nubifragi e piogge stanno mettendo a dura prova tutto il territorio della regione. E come lo scorso anno, la nostra Unità d’Emergenza si è subito attivata per offrire aiuto alle strutture con animali e per intervenire in caso di animali in pericolo, da evacuare o assistere“. E’ quanto fa sapere la Lav in un comunicato. “Già dalla sera di giovedì 19 settembre– si legge- l’Unità d’Emergenza LAV ha cominciato a raccogliere segnalazioni e a cercare attivamente gli animali: ha scandagliato le zone alluvionate intorno alla città di Faenza, grazie all’utilizzo del drone termico. Fortunatamente molte persone, colpite duramente dall’alluvione anche lo scorso anno, hanno subito soccorso i loro animali. Venerdì 20 settembre l’Unità d’Emergenza LAV, con i suoi volontari, è riuscita a portare in salvo i primi animali e ad offrire visite veterinarie. Tra gli animali tratti in salvo, LAV ha recuperato due cani, Rudy e Stella, che si trovavano in una stanza completamente allagata di una casa di Bagnacavallo. La zona era rimasta sott’acqua per parecchio tempo e le condizioni della casa erano tali da non permettere agli animali di stare ancora lì in sicurezza. Hanno quindi portato Rudy e Stella in uno stallo, dove rimarranno fino a quando le condizioni della casa non saranno migliorate e permetteranno alla loro famiglia di venire a riprenderli“.

“Nella stessa zona– si conclude il comunicato- i volontari LAV hanno recuperato un gatto. Era al secondo piano di una casa devastata dall’acqua, molto spaventato, necessitava di cure e di un posto sicuro dove riprendersi. Anche lui è stato portato in stallo, dove verrà valutato anche da un punto di vista medico veterinario. La situazione in Emilia-Romagna rimane ancora oggi critica, anche se fortunatamente le acque si stanno ritirando in fretta. In caso di avvistamento di un animale in pericolo, è possibile chiedere aiuto e contattare l’Unità d’Emergenza LAV a questo numero: 320 4792598″.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.