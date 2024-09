Alluvioni in Europa, Metsola: “fornire assistenza immediata alle popolazioni colpite”

MeteoWeb

L’Europa è al fianco degli stati orientali e centrali del continente colpiti dalle devastanti alluvioni degli ultimi giorni. Il Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha aperto la sessione plenaria di Strasburgo parlando delle conseguenze delle inondazioni nel continente scatenate dalla tempesta Boris, ed esprimendo solidarietà per le popolazioni colpite. “Negli ultimi giorni, abbiamo assistito alle conseguenze di condizioni meteorologiche estreme e inondazioni in Polonia, Ungheria, Austria, Romania, Repubblica Ceca, Slovacchia e Germania, che sono state devastanti, così come gli impatti brutali dei grandi incendi boschivi in Portogallo. Abbiamo visto storie di dolore e perdita, di coraggio sotto pressione, di sopravvivenza e difficoltà. So che tutti i nostri pensieri sono con coloro che hanno perso i loro cari, le loro case e coloro che sono dispersi, con i primi soccorritori e con tutti coloro che stanno ancora lottando. Questo è un momento di solidarietà europea per unirsi e svolgere le nostre rispettive parti come possiamo nei momenti peggiori“. Lo ha dichiarato Metsola in apertura della plenaria.

“La nostra gente ha bisogno di vedere il meglio dell’Europa e, a nome del Parlamento europeo, vorrei sottolineare che continueremo a fare tutto il necessario per aiutare. I leader dei gruppi politici hanno appena concordato di tenere un dibattito in quest’aula mercoledì, al fine di valutare la prontezza dell’Unione europea a fornire assistenza immediata e cruciale per fornire tale assistenza ai Paesi e alle regioni colpite da questi incidenti catastrofici. Quando le persone si rivolgeranno all’Unione europea, ci troveranno pronti”, ha aggiunto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.