Incendi divampano in Portogallo, evacuazioni ad Aveiro

Numerosi incendi stanno devastando il Portogallo, con particolare intensità nella regione centro-settentrionale del Paese. La situazione più critica si registra nel distretto di Aveiro, dove le fiamme hanno raggiunto il centro abitato di Albergaria-a-Velha, una cittadina di circa 9mila abitanti, costringendo le autorità a evacuare in massa la popolazione. “Le fiamme hanno già raggiunto le abitazioni e al momento non abbiamo risorse sufficienti per affrontarle“, ha dichiarato il sindaco António Loureiro ai media locali. Sul posto sono impegnati 75 operatori della protezione civile, mentre centinaia di Vigili del fuoco sono attivi anche nei distretti circostanti, tra cui Viseu e Castelo Branco.

A Oliveira de Azeméis, sempre nel distretto di Aveiro, un vigile del fuoco ha perso la vita per un arresto cardiocircolatorio durante una pausa nelle operazioni di spegnimento di un incendio scoppiato la sera precedente. In risposta all’emergenza, il governo portoghese ha attivato il Meccanismo europeo di protezione civile per richiedere l’invio di aerei antincendio. Dal 15 settembre, il Paese è in stato di massima allerta per il rischio incendi.

