Alpinista disperso sul Monte Rosa: ricerche ancora senza esito

Sono proseguite per tutta la giornata, a partire da questa mattina all’alba, le ricerche di un alpinista tedesco disperso da otto giorni e segnalato nella zona del Bivacco Marinelli sopra il ghiacciaio dell’Alpe Pedriola sulla parete est del Monte Rosa a monte di Macugnaga. Stanno operando la Squadra UCL/Tas del Comando dei Vigili del Fuoco di Verbania che sta coordinando le operazioni, la squadra del Distaccamento di Macugnaga, il Nucleo SAPR di Torino con i droni, il Nucleo Elicotteri di Malpensa. Partecipano alle operazioni il Soccorso Alpino SAGF della Guardia di Finanza, il Soccorso Alpino civile CNSAS e l’elicottero del 118. Le operazioni sono ancora in corso al momento senza esito e si teme per il peggioramento delle condizioni meteo atteso nel pomeriggio.

