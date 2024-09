Alpinisti precipitati da parete della Marmolada, recuperati i corpi

MeteoWeb

Recuperati i corpi dei 2 alpinisti italiani di Asolo, morti mentre scalavano la via Don Chisciotte sulla Marmolada, nel Bellunese. La moglie di uno dei due aveva allertato il Soccorso alpino ieri sera, preoccupata perché non riusciva più a contattare il marito dal primo pomeriggio. I soccorritori hanno individuato le auto dei 2 alpinisti, una a Malga Ciapela e l’altra a Fedaia, e hanno perlustrato la zona senza successo. Questa mattina, una squadra è salita al Rifugio Falier per cercare i due scalatori, ma senza esito. Successivamente, l’elicottero Falco 2 è decollato da Belluno e ha localizzato i corpi esanimi dei due alpinisti sui ghiaioni alla base della parete. Le salme sono state trasportate alla cella mortuaria di Rocca Pietore. Si ipotizza che i due siano precipitati già sui primi tiri della via, dato che erano partiti ieri alle 4.30 dal Rifugio Falier.

