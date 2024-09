MeteoWeb

Grave incidente sulla Marmolada, 2 alpinisti italiani hanno perso la vita lungo la via che porta alla cima. In corso le operazioni per il recupero dei corpi. L’allarme sarebbe stato dato dalla moglie di uno degli alpinisti, che non lo aveva visto rientrare. Sul posto il Soccorso Alpino con l’elicottero Falco 2, gestito dal Suem dell’Azienda Ulss e di Dolomiti Emergency.

