La Apple manderà in pensione l’USB-A

Novità in vista per quanto riguarda i personal computer della mela, la casa di Cupertino ha fissato il consueto lancio del suo nuovo smartphone “iPhone 16” in tutte le sue versioni per il 9 di settembre, successivamente potrebbe presentare anche alcuni nuovi modelli della sua gamma di computer desktop. Mark Gurman di Bloomberg, un esperto di notizie legate ad Apple, ha riportato che l’azienda sta sviluppando una nuova versione del Mac Mini senza porte USB-A, per intenderci quelle a cui tutti noi siamo tradizionalmente abituati.

Tale scelta tecnica asseconda le indicazioni dell’Unione Europea, includendo nelle nuove versioni dei propri PC solo porte USB-C in luogo delle tradizionali USB-A, ormai divenute lo standard per la ricarica di smartphone e altri dispositivi tecnologici di nuova generazione.

La presentazione di giorno 9 dal titolo “Glowtime” verterà sulla presentazione del nuovo modello di IPhone in tutte le sue versione iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max. Tutti i modelli saranno equipaggiati con il processore A18, curiosità per quanto riguarda le fotocamere che dovrebbero subire importanti miglioramenti specialmente sui modelli di alta gamma Pro e Pro Max.

Grande attesa suscita anche il lancio del nuovo sistema operativo IOS 18 il primo che integrerà nei dispositivi le nuove funzionalità di IA di Apple Intelligence.

Tuttavia gli utenti residenti in Europa probabilmente non potranno usufruire da subito delle funzioni legate all’intelligenza artificiale a causa delle limitazioni imposte dall’Unione Europea nel Digital Markets Act per quanto riguarda la gestione, condivisione e cessione di dati personali.

