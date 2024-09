Arriva la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici LEAF 2024

MeteoWeb

Oltre 60mila posti per circa 500 eventi in 20 città in compagnia di quasi 2000 ricercatrici e ricercatori in tutta Italia: da oggi è possibile prenotare gratuitamente il tuo posto per partecipare alle iniziative di LEAF – heaL thE plAnet’s Future, la Notte dei Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici organizzata da Frascati Scienza.

Si inizia il 14 e 15 settembre con Science Buffet, poi con la Settimana della Scienza dal 21 e poi gran finale con “la Notte” LEAF 2024 il venerdì 27 e sabato 28 settembre.

“L’edizione 2023 è stata da record per numero di città, eventi realizzati e pubblico coinvolto, e ripartire da qui è una grande sfida”, spiega Matteo Martini, presidente di Frascati Scienza. “La grande partecipazione di persone, di ogni età, fa capire quanto sia importante portare la scienza al pubblico nel modo giusto. LEAF è ormai un marchio di fabbrica perché, oggi più che mai, è importante parlare di ambiente e scienza e noi vogliamo farlo mostrando il grande lavoro che si fa nelle nostre università e nei nostri centri di ricerca proprio per garantire a tutti un futuro sostenibile. Quest’anno abbiamo eventi che spaziano su tantissimi campi del sapere proprio perché vogliamo mostrare la scienza e la ricerca nella sua totalità”.

Prenotazioni

Per prenotarsi basterà collegarsi al sito, scegliere tra il programma per tutti o quello dedicato alle scuole e poi scorrere tra le centinaia di eventi distribuiti in tutta Italia, usando i filtri per cercare l’evento più adatto e vicino a te. La Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici è l’ultimo venerdì di settembre ma come sempre l’evento LEAF coordinato da Frascati Scienza con la partecipazione di oltre 40 partner si trasforma in una festa lunga 15 giorni.

Science Buffet

Si inizia il 14 e 15 settembre con Science Buffet, il format che porta a tavola la scienza con il gusto del territorio, grazie al contributo della Regione Lazio e di Arsial, con laboratori, quiz, degustazioni al buio e conferenze show a Frascati dove i protagonisti saranno alcuni dei prodotti tipici locali, dalla Porchetta di Ariccia, al pane di Genzano, fino al pecorino romano e il cannellino di Frascati.

Settimana della Scienza e Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici

Poi il via alla Settimana della Scienza, l’ormai tradizionale contenitore di iniziative per ogni età dal 21 al 28 settembre. Si parte dalla Ex Cartiera Latina di Roma, in Via Appia Antica, 42, con tante sorprese per ogni palato!

Tutti antipasti di avvicinamento al grande botto del 27 settembre: la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici di LEAF, un’intera giornata con centinaia di eventi fino a notte fonda per conoscere da vicino il mondo della scienza e il lavoro dei ricercatori. Evento che lo scorso anno ha visto la partecipazione di 60.000 visitatori guidati da oltre 2000 ricercatori e le ricercatrici in ben 900 eventi sparsi in 32 città. La tavola della scienza sarà imbandita in tutt’Italia! L’Università di Parma offrirà escape room per la sostenibilità o, tra le tante iniziative, ci racconterà come i nanomateriali sono alleati della nostra salute. E poi Piacenza con proiezioni di film sulla transizione energetica, AI e innovazione nel food design. Piatto ricco, da Nord a Sud quindi, mentre a Palermo si sogna il futuro in grande, con l’evento, dedicato alle scuole, IN-SOGNIAMO A FUTURARE! e a Potenza di gioca con logica, matematica ed algoritmi.

Le città

Tantissime le città che aprono le porte alla scienza: Ariccia, Carbonia, Cassino, Colleferro, Cosenza, Fiumicino, Frascati, Gorga, Latina, Monterotondo, Nemi, Palermo, Parma, Piacenza, Pisa, Potenza, Roma, Sestu, Velletri e Ventotene.

