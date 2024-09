Arriva la Notte della Luna e sarà celebrata in tutto il mondo

MeteoWeb

La storia affascinante della sua origine, le sue caratteristiche fisiche, le missioni spaziali che l’hanno visitata e quelle che si preparano a raggiungerla, accanto all’arte che l’ha celebrata in poesia e musica. Dalla giornata di oggi e per tutto il weekend, occhi, binocoli e telescopi saranno puntati sulla Luna nelle serate di osservazione organizzate per l’International Observe the Moon Night (InOmn), l’iniziativa promossa dalla NASA a partire dal 2009. Centinaia di eventi in tutto il mondo celebreranno la Luna, mentre il nostro satellite naturale si prepara a dare spettacolo con la seconda Superluna dell’anno e un’eclissi parziale. Il via alle manifestazioni è per sabato 14 settembre.

Serate di osservazione ma anche conferenze sono in programma dagli Stati Uniti all’India fino all’Iraq, alla Serbia, al Messico e alla Nuova Zelanda. Anche in Italia saranno tantissimi gli appuntamenti. Nel nostro Paese, l’evento è promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani, diventata partner dell’iniziativa con il Virtual Telescope Project.

In Italia, la Notte della Luna debutta in musica dal 13 settembre, con l’evento ‘Rock Around the Moon‘ organizzato nel Lazio dall’Associazione Tuscolana di Astronomia ‘Livio Gratton’ e con le serate di osservazione in programma in Liguria e Toscana e si prosegue il 14 settembre in Emilia Romagna, Umbria, Campania e Sicilia.

