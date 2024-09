Astronauta “cattura” luminoso bolide dalla Stazione Spaziale | VIDEO

MeteoWeb

Il 2 settembre 2024 il comandante della missione Crew-8, l’astronauta della NASA Matthew Dominick, ha catturato un momento straordinario dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS): una meteora ha attraversato l’atmosfera terrestre, esplodendo in una brillante palla di fuoco verde. Le immagini, immortalate in un time-lapse, mostrano l’intenso bagliore di un bolide, cioè una meteora particolarmente grande e luminosa che esplode nell’atmosfera con una potenza tale da generare un boom sonico.

Mentre Dominick si preparava a fotografare il nucleo della Via Lattea sorvolando il Cairo, in Egitto, è riuscito a catturare il momento in cui il bolide si disintegrava nel cielo notturno. Il video è stato condiviso dall’astronauta il giorno successivo, il 3 settembre, su X, con una descrizione dell’evento. “L’ho mostrato a un paio di amici per avere la loro opinione“, ha scritto Dominick nel post. “Entrambi hanno confermato che si trattava di una meteora che esplodeva nell’atmosfera, una piuttosto luminosa, nota come bolide“.

Dominick ha condiviso 2 versioni del time-lapse: la prima, con un frame per secondo, offre una visione dettagliata dell’esplosione della meteora, mentre la seconda, più veloce, mostra un breve ma intenso lampo verde che appare nella parte alta a destra dello schermo. Il bolide, così brillante da offuscare persino la luce delle stelle e della Luna, ha creato un bagliore che ha illuminato il cielo notturno per alcuni secondi.

Queste meteore, noti per la loro eccezionale luminosità e forza, possono durare diversi secondi o persino minuti mentre si dissolvono nell’atmosfera. Il confronto dell’esplosione con altri elementi visibili nelle immagini, come il Mar Mediterraneo, il Cairo o i lampi di fulmini, ha reso ancora più evidente l’evento.

Il time-lapse è composto da 20 immagini individuali scattate dalla Cupola della ISS, che offre una vista panoramica della Terra. Dominick, già noto per la sua abilità nella fotografia spaziale, ha documentato diversi fenomeni atmosferici durante la sua permanenza sulla ISS, incluse aurore e altre meteore.

