Australia: ambientalisti denunciano espansione delle miniere di carbone

MeteoWeb

Le organizzazioni ambientaliste australiane si trovano in uno stato di allerta. Infatti, il governo ha deciso di permettere l’apertura delle miniere della Hunter Valley di carbone — una regione rinomata per i suoi settori vitivinicolo e minerario — e di Narrabri, situata più a nord nello stato del Nuovo Galles, per un ulteriore periodo di 8-22 anni. Gli ecologisti definiscono questa decisione un “tradimento”, sottolineando che comporterà il rilascio nell’atmosfera di ulteriori 1,3 miliardi di tonnellate di emissioni.

“(Questa decisione) impedirà all’Australia di raggiungere le emissioni nette zero entro il 2050”, denuncia Gavan McFadzean, responsabile del programma sul clima dell’Australian Conservation Foundation. “In un momento in cui il mondo sta decidendo di abbandonare i combustibili fossili, il governo ha scelto di schierarsi dalla parte” delle lobby, aggiunge Joe Rafalowicz, direttore delle campagne per il clima e l’energia di Greenpeace Australia Pacific. “Questo è semplicemente indifendibile”, conclude.

Tuttavia, un portavoce del Ministro dell’Ambiente, Tanya Plibersek, ha affermato che la decisione è stata presa in conformità con “i fatti e la legge ambientale nazionale”. L’Australia continua a essere uno dei principali esportatori di carbone e gas a livello mondiale e fa ampio affidamento sui combustibili fossili per la produzione di energia elettrica. Il governo di centro-sinistra guidato dal primo ministro Anthony Albanese ha ottenuto una vittoria alle elezioni del 2022 con un programma ambizioso per l’azione climatica, impegnandosi a ridurre le emissioni del 43% entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005. La maggior parte delle 16 centrali a carbone del Paese dovrà chiudere nei prossimi anni, lasciando alle autorità la responsabilità di trovare alternative.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.