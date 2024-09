Bluetooth 6 è ufficiale: novità e funzionalità principali

MeteoWeb

Il mondo della tecnologia sta attraversando una fase di grande fermento con l’inizio dell’IFA 2024 a Berlino, uno degli eventi più attesi del settore. Tuttavia, una notizia di rilevanza globale ha attirato l’attenzione: l’annuncio ufficiale del Bluetooth 6. Presentato nei primi giorni di settembre, il nuovo standard di comunicazione wireless promette significativi miglioramenti rispetto alle versioni precedenti, soprattutto grazie all’introduzione di una nuova funzionalità chiamata Channel Sounding.

Cos’è il Channel Sounding?

La tecnologia Channel Sounding rappresenta una delle innovazioni principali del Bluetooth 6. Questa nuova funzione consente di migliorare in modo significativo il rilevamento della distanza tra i dispositivi, garantendo una precisione centimetrica anche su distanze considerevoli. Questo potrebbe trasformare il modo in cui utilizziamo il Bluetooth in molte applicazioni quotidiane, come la ricerca di oggetti smarriti.

Immaginate, ad esempio, di cercare un dispositivo perso, come un portachiavi dotato di un piccolo tracker Bluetooth: grazie alla nuova tecnologia, il Bluetooth 6 sarebbe in grado di fornire indicazioni molto più precise rispetto alle versioni precedenti, facilitando il ritrovamento degli oggetti con un’accuratezza senza precedenti.

Confronto con la tecnologia Apple

Un esempio evidente dell’impatto che questa innovazione potrebbe avere è nel contesto dei servizi come “Dov’è” di Apple. Attualmente, Apple utilizza la tecnologia Ultra Wideband (UWB) per il Precision Finding, disponibile per dispositivi come AirTag e la custodia degli AirPods Pro di seconda generazione. Questa tecnologia consente di localizzare con precisione questi oggetti, ma il suo utilizzo è limitato a dispositivi specifici.

Con l’arrivo del Bluetooth 6, tuttavia, si prevede che la precisione nel ritrovamento degli oggetti potrebbe migliorare ulteriormente, ampliando l’uso di queste funzioni anche a dispositivi non compatibili con l’Ultra Wideband. Nonostante non siano ancora state annunciate date ufficiali per l’adozione del Bluetooth 6 nei dispositivi consumer, è chiaro che questo aggiornamento ha il potenziale per trasformare il modo in cui interagiamo con i nostri gadget tecnologici.

Anche se non ci sono ancora informazioni precise su quando il Bluetooth 6 sarà effettivamente implementato nei primi dispositivi, il suo lancio apre a una serie di nuove possibilità nel campo della connettività e della tecnologia domestica. Oltre al miglioramento della precisione del rilevamento degli oggetti, il Bluetooth 6 potrebbe offrire vantaggi anche in termini di velocità di connessione, riduzione del consumo energetico e maggiore stabilità nelle comunicazioni wireless.

