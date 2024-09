Brasile: a San Paolo la peggior qualità dell’aria nel mondo per il 2° giorno consecutivo

MeteoWeb

Per il secondo giorno consecutivo, San Paolo, in Brasile, è risultata la città con la peggior qualità dell’aria a livello globale. Lo indicano i dati della società svizzera IQAir, specializzata nel monitoraggio in tempo reale della qualità dell’aria. Alle 8:57 (13:57 ora italiana), l’indice di qualità dell’aria (Aqi) segnava un valore di 161, prova di una condizione “insalubre”. La concentrazione di particolato (Pm) di 2,5 micrometri era 14 volte superiore al limite raccomandato dalle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

Siccità record

Il Brasile sta affrontando una grave crisi siccità, che si estende dall’Amazzonia, a nord, fino allo Stato meridionale del Parana. Secondo i dati del Centro Nazionale di Monitoraggio dei Disastri Naturali (Cemaden), riportato dal giornale “O Estado de Sao Paulo”, questa siccità sta alimentando gli incendi e riducendo i livelli fluviali a livelli record, con una situazione destinata a peggiorare entro novembre.

Sebbene eventi di siccità gravi si siano verificati in passato, come nel 2015-2016, questi erano limitati alle regioni del Nord e del Centro-Ovest. Ora la siccità sta colpendo circa un terzo del Paese, coprendo oltre tre milioni di chilometri quadrati. Dei 5.571 comuni brasiliani, 3.800 stanno sperimentando problemi legati alla siccità. “Non abbiamo mai visto una siccità così vasta e intensa”, ha dichiarato Ana Paula Cunha, ricercatrice del Cemaden, sottolineando che il fenomeno, in precedenza localizzato, è ora diffuso.

La situazione siccità è resa ancora più grave dalla totale assenza di piogge in dieci Stati, dove non si registrano precipitazioni da oltre 100 giorni. La scarsità di piogge ha inoltre costretto il Gestore del Sistema Elettrico Nazionale (Ons) ad attivare impianti termoelettrici per soddisfare la crescente domanda energetica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.