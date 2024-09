Bus turistico si ribalta in Egitto: tra i 46 feriti anche 9 italiani, 2 in terapia intensiva

MeteoWeb

In Egitto un incidente ha coinvolto un autobus tra Suez e Il Cairo ha causato 46 feriti, tra cui 9 cittadini italiani. Secondo il quotidiano Al-Ahram, i feriti includono anche 21 russi, 11 turchi, tre egiziani e due britannici. Il mezzo, che trasportava 43 turisti e 3 lavoratori locali, si è ribaltato per cause ancora da accertare. L’ospedale principale di Suez ha dichiarato lo stato d’emergenza, convocando tutto il personale medico disponibile. Nessuno dei feriti risulta in gravi condizioni. Il ministro della Salute egiziano, Khaled Abdel Ghaffar, sta monitorando la situazione.

Dei nove italiani rimasti feriti nell’incidente, 7 sono “stabili” ma 2 versano “in condizioni critiche” e vengono curati “in terapia intensiva“: contattato per telefono, lo ha riferito all’ANSA Ismail El-Hafnawy, direttore dei servizi sanitari del governatorato di Suez.

