Clima: a Milano l’agosto più caldo di sempre dopo quello del 2003

MeteoWeb

L’estate astronomica 2024 si è conclusa il 22 settembre, mentre quella meteorologica è terminata il 31 agosto. Secondo le rilevazioni della Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo ETS a Milano, nonostante un inizio fresco e piovoso, le temperature sono state superiori alla media. Con una media di 26.4°C, l’estate ha superato di 1.7°C la media CLINO 1991-2020 e di 3.2°C quella del 1961-1990. Questo aumento è dovuto a ondate di calore, con agosto che ha registrato una media di 28.4°C, diventando il mese più caldo dopo il 2003. Il 12 agosto si sono registrati i picchi di temperatura più alti: 37.5°C di massima e 27.3°C di minima. In totale, 11 giorni hanno superato i 35°C, mentre 59 giornate hanno avuto temperature sopra i 30°C. Le notti tropicali (minima sopra i 20°C) sono state 67, ben oltre la media di 47.7 giorni. Il massimo valore di Humidex (indice di discomfort termico) è stato 43.4°C, con 96 ore sopra i 40°C. A giugno le precipitazioni sono state abbondanti, con 116.8 mm di pioggia, mentre luglio e agosto sono stati meno piovosi. Ad agosto sono caduti solo 30.5 mm, di cui 25.6 concentrati in un temporale il 7 agosto, giorno in cui si è registrata anche la raffica di vento più forte (51.5 km/h).

