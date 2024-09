Colombia, 23 incendi attivi nel Paese: quasi 20mila ettari di foreste in fumo

MeteoWeb

Almeno 19.430 ettari di foreste sono stati devastati in 23 incendi attivi in Colombia. Lo ha riferito a Bluradio il direttore l’Unità nazionale per la gestione del rischio di catastrofi (Ungrd), Carlos Carrillo, assicurando che nonostante le difficoltà “la situazione non è fuori controllo“. Le fiamme hanno colpito soprattutto i dipartimenti di Tolima, Huila e Neiva al centro del Paese. Altri roghi hanno distrutto la vegetazione a Cauca, Cundinamarca e Bogotá.

Carrillo ha anche assicurato che il Sistema nazionale di gestione dei rischi sta operando e coordinando le risorse aeree e terrestri per spegnere gli incendi. Per contrastare le fiamme, favorite anche dalle alte temperature e dall’assenza di pioggia, le autorità hanno inviato aerei ed elicotteri, oltre al personale di esercito e Polizia per dare supporto ai Vigili del Fuoco e alle autorità locali.

