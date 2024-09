Come si pulivano le persone prima dell’invenzione del sapone?

MeteoWeb

Non c’è nulla di più soddisfacente che togliersi di dosso lo sporco, il sudore e la sporcizia accumulati durante una lunga giornata. Un po’ di sapone e schiuma fanno miracoli per mantenerci puliti e freschi, ma vi siete mai chiesti come facevano gli esseri umani a lavarsi prima dell’invenzione del sapone moderno?

Il sapone, come lo conosciamo oggi, ha una formula relativamente semplice, ma una lunga e complessa storia. Sebbene oggi siamo abituati a usare prodotti ricchi di ingredienti e additivi, nei secoli passati l’acqua era il principale mezzo per la pulizia. Le civiltà antiche hanno sviluppato metodi e tecnologie innovative per mantenere l’igiene personale, anche se il sapone, come lo intendiamo noi, non era ancora in uso diffuso.

Le prime forme di pulizia

La civiltà della Valle dell’Indo, che prosperò dal 2600 al 1900 a.C. nell’area che oggi comprende Pakistan, India e Afghanistan, è nota per aver costruito alcuni dei primi bagni pubblici, come il Grande Bagno di Mohenjo-daro. Tuttavia, queste strutture erano progettate per l’immersione e il vapore, e non per l’uso di saponi come li conosciamo oggi.

Nel passato, la pulizia personale era spesso un lusso riservato a pochi. Le testimonianze scritte di sostanze simili al sapone risalgono al 2500 a.C. circa, in Mesopotamia. I Sumeri, ad esempio, usavano una miscela di acqua e carbonato di sodio, un sale polveroso derivato dalla cenere delle piante, per lavarsi. Birra e acqua calda erano impiegate anche per curare le ferite.

Alcuni secoli dopo, l’impero accadico utilizzava una miscela di piante, come la palma da dattero e la pianta arbustiva chiamata tamerice, per ottenere una sorta di detergente. Questi ingredienti, simili a quelli dei saponi moderni, dimostrano che le antiche civiltà erano già sulla buona strada per creare un prodotto che avrebbe avuto un impatto duraturo sulla pulizia personale.

Sapone e sostituti: la scienza della pulizia

Il sapone moderno è composto da un sale di un acido grasso, ottenuto mescolando un alcali, come la cenere di legno, con un grasso animale o vegetale. La molecola di sapone ha una testa idrofila, che ama l’acqua, e una coda idrofoba, che si lega ai grassi e agli oli, permettendo la rimozione dello sporco. Questa formula, sebbene semplice, ha avuto un impatto enorme sulla pulizia personale.

Tuttavia, il sapone non era sempre facilmente reperibile. Gli antichi egizi, ad esempio, utilizzavano ingredienti come il natron, un tipo di sale, argilla e pietra ollare per l’igiene. Questi ingredienti potevano essere utilizzati sia per la pulizia personale che, più tristemente, come risultato della decomposizione dei corpi.

Altre civiltà, come quella babilonese, usavano metodi simili. La bollitura di grassi animali con cenere di legno, ad esempio, produceva una sostanza simile al sapone. Questi metodi erano spesso scoperti per caso, e le tecniche di produzione del sapone venivano perfezionate nel tempo attraverso la pratica e l’osservazione.

Lavarsi in Grecia e Roma Antica

Gli antichi greci e romani avevano un approccio diverso alla pulizia. Dopo essersi immersi in acqua, si insaponavano con oli d’oliva profumati. Per rimuovere la sporcizia residua, utilizzavano uno strumento curvo chiamato strigile. Tuttavia, questo processo potrebbe non essere stato tanto una tecnica di pulizia quanto una forma di mascheramento dell’odore. Gli oli profumati servivano spesso a mascherare gli odori più sgradevoli piuttosto che a rimuovere lo sporco effettivamente.

Nell’antichità, la maggior parte delle miscele di sapone veniva usata per pulire i tessuti piuttosto che i corpi umani. La produzione di sapone era più orientata a un uso industriale che personale, e l’uso del sapone per la pulizia personale si sviluppò gradualmente nel corso dei secoli.

L’evoluzione del sapone

L’uso del sapone per l’igiene personale divenne più diffuso nel mondo occidentale solo tra l’inizio e la metà del 1800. Questo cambiamento fu guidato da una serie di fattori convergenti. L’aumento della disponibilità di grassi economici, la rivoluzione industriale e il miglioramento delle tecniche di produzione del sapone furono cruciali. Le condizioni igieniche migliorate erano anche una risposta alle preoccupazioni sanitarie emerse durante le guerre civili e di Crimea.

La produzione di sapone si spostò dalle case alle fabbriche, e le aziende come Procter & Gamble iniziarono a sfruttare il mercato di massa. Inoltre, gli sforzi per migliorare le condizioni igieniche delle comunità immigrate contribuirono a rendere il sapone una parte fondamentale della routine quotidiana.

