La cometa C/2023 A3 ha salutato il Sole e si avvicina alla Terra: nei prossimi giorni spettacolo a occhio nudo

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas ha salutato il Sole, raggiungendo il punto più vicino alla nostra stella passando a circa 60 milioni di chilometri. “Per il momento è ancora visibile solo per poco tempo all’alba e molto bassa sull’orizzonte, quindi difficilmente individuabile a causa dello scarso contrasto con il cielo che schiarisce“, dice all’ANSA Paolo Volpini dell’Unione Astrofili Italiani (Uai). “Non è ancora osservabile ad occhio nudo – sottolinea Volpini – e per vederla serve almeno un buon binocolo”.

Gli appassionati potranno però approfittare della diretta streaming sul sito del Virtual Telescope Project a partire dalle ore 6:00 italiane del 28 settembre, che mostrerà l’attesa cometa pochissime ore dopo il perielio.

Nei prossimi giorni lo spettacolo migliorerà

La cometa ha cominciato il viaggio che la porterà vicino alla Terra, quindi le condizioni di visibilità aumenteranno man mano che si avvicinerà al nostro pianeta: il 12 ottobre raggiungerà il perigeo con un passaggio ravvicinato a circa 71 milioni di chilometri dalla Terra, ma il picco di luminosità verrà raggiunto già il 9 ottobre. “All’inizio del prossimo mese, infatti, la cometa diventerà visibile anche alla sera – aggiunge Volpini – dunque la condizioni di osservabilità miglioreranno”.

L’attesa è grande, dal momento che la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas potrebbe superare in luminosità molte stelle. “Aspettiamo però di vedere come evolverà dopo il suo passaggio ravvicinato con il Sole. E – conclude Volpini – bisogna anche considerare il meteo: essendo un oggetto diffuso, le condizioni meteorologiche delle prossime settimane saranno importanti per poterlo ammirare”.

La cometa Tsuchinshan-Atlas incanta gli osservatori

La bellissima cometa è stata immortalata questa mattina da Portopalo (SR) da Gianni Tumino nella splendida foto in alto nell’articolo. “Ancora non visibile ad occhio nudo, man mano che si sta avvicinando al Sole sta mostrando una vistosa coda che al momento si può rilevare solo fotograficamente”, ci spiega Tumino, che fornisce anche i dati tecnici di ripresa:

PORTOPALO DI CAPO PASSERO (SR)

27/09/2024 ora UT 04:20 ora locale 06:20

CANON 6D Mark II

Obiettivo CANON EF 300 mm. @ f/4

n° 10 pose di 5 secondi @ ISO 1.600

Astroinseguitore IOPTRON SKY GUIDER PRO

Software: Pixinsight, Photoshop

“Un piccolo spazio tra le nuvole del mattino sull’Oceano Atlantico tra Tenerife e Gran Canaria mi ha dato la possibilità di scattare la mia prima immagine di questa promettente cometa“, afferma il fotografo Fritz Helmut Hemmerich. “Questa è un’esposizione di 60×0,8s con la mia fotocamera Sony A7MIII (ISO 6000)“.

I principali osservatori stimano che la magnitudine della cometa sia di circa +2,9, ma sta per diventare molto più luminosa. L’astronomo francese Nicolas Lefaudeux ha scritto un programma per computer per simulare le code delle comete. Ecco cosa ha scoperto che accadrà alla cometa Tsuchinshan-ATLAS:

La simulazione di Lefaudeux mostra un massiccio aumento della luminosità durante la seconda settimana di ottobre. In quel periodo, la luce del vicino Sole sarà diffusa in avanti dalla polvere della cometa, amplificandone la luminosità. Se le previsioni più ottimistiche si avverassero, la cometa Tsuchinshan-ATLAS potrebbe essere visibile anche in pieno giorno come la cometa McNaught nel 2007.

