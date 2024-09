L’incredibile spettacolo della Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS con un’Aurora Polare viste dalla ISS

MeteoWeb

Come se non bastasse il grande spettacolo della Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS che sta tenendo in fibrillazione quotidiana gli appassionati di astronomia di tutto il mondo, nelle scorse ore una spettacolare aurora polare ha dato spettacolo alle alte latitudini. Un mix imperdibile per gli astronauti in missione sulla ISS, la Stazione Spaziale Internazionale. A bordo si trova anche il cosmonauta russo Alexander Grebenkin che, tramite Roscosmos, ha pubblicato oggi queste foto davvero straordinarie del contemporaneo raro e meraviglioso evento atmosferico.

“A volte sembra che la vita nello spazio sia più simile a un sogno… Pensi che sia possibile abituarsi a questa incantevole bellezza?” scrive Roscosmos a corredo delle foto, aggiungendo che “la cometa C/2023 A3 si è avvicinata alla Terra: può essere “catturata” nel cielo prima della fine del mese e nei primi giorni di ottobre. I residenti dell’emisfero settentrionale sono particolarmente fortunati! Oltre ai nostri cosmonauti, ovviamente“.

