La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sta diventando uno spettacolo epocale! Gli ultimi aggiornamenti

Gli astronomi di tutto il mondo stanno vivendo un momento di grande entusiasmo grazie alla Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, che sta già regalando uno spettacolo straordinario pur essendo ancora lontana dal suo picco di visibilità previsto per metà ottobre. Tanti appassionati hanno la sveglia impostata a notte fonda, poco prima dell’alba, per immortalare la cometa luminosa nel cielo mattutino. “La meraviglia celeste C/2023 A3 (Cometa Tsuchinshan–ATLAS) sta onorando l’alba dell’emisfero settentrionale!” ha commentato oggi Alireza Vafa, autore di una bellissima foto della Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS dai Monti Alborz in Iran.

“Il monte Damavand, la vetta più alta del Medio Oriente, ha fornito lo sfondo perfetto per questo evento cosmico“, afferma. “Mentre l’orologio segnava appena 40 minuti prima dell’alba, la cometa si è rivelata, splendendo brillantemente con una magnitudine superiore a +3. La sua brillantezza era un po’ attenuata rispetto al cielo illuminato dell’alba, ma questo è solo l’inizio di uno spettacolo abbagliante nei giorni a venire“. Ecco la foto di Vafa:

La visibilità della Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sta migliorando ogni giorno di più. Per tutta questa settimana, la cometa salirà più in alto nel cielo mattutino, raggiungendo un picco tra il 26 e il 29 settembre. Per alcuni osservatori, la cometa sarà alta fino a 16 gradi sopra l’orizzonte, in entrambi gli emisferi.

Il 27 settembre, la cometa passerà vicino al sole vicino all’orbita di Mercurio, dove riceverà una dose di calore solare più luminosa. Poi procederà verso la Terra per un incontro ravvicinato (0,47 UA) il 12 ottobre. In quel periodo, la cometa potrebbe essere abbastanza luminosa da essere visibile persino in pieno giorno e a occhio nudo: uno spettacolo epocale che non si verifica da tantissimo tempo.

La cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) raggiungerà il perielio, ossia il punto più vicino al Sole, il 27 settembre 2024, e sta diventando sempre più luminosa mentre si avvicina alla Terra. In questo periodo, gli osservatori nell’emisfero nord possono vedere la cometa a pochi gradi sopra l’orizzonte sud-est circa 30 minuti prima dell’alba tra il 27 settembre e il 2 ottobre. Le migliori date per l’osservazione saranno il 29 e 30 settembre, quando la cometa sarà accompagnata da una sottile falce di luna calante.

Previsioni di visibilità nei prossimi giorni:

Tra il 29 settembre e il 2 ottobre , la cometa sarà visibile nei cieli mattutini per gli osservatori nell’emisfero settentrionale e potrebbe raggiungere una luminosità tale da essere vista a occhio nudo. Tuttavia, l’uso di binocoli o un piccolo telescopio migliorerà l’esperienza, soprattutto perché la visibilità delle comete può essere imprevedibile.

, la cometa sarà visibile nei cieli mattutini per gli osservatori nell’emisfero settentrionale e potrebbe raggiungere una luminosità tale da essere vista a occhio nudo. Tuttavia, l’uso di binocoli o un piccolo telescopio migliorerà l’esperienza, soprattutto perché la visibilità delle comete può essere imprevedibile. A partire dal 12 ottobre, C/2023 A3 sarà visibile nel cielo serale e raggiungerà la massima luminosità attorno a metà ottobre. Gli esperti prevedono che potrebbe diventare molto luminosa, forse arrivando a una magnitudine di -4, simile a quella di Venere, rendendola visibile anche in piena luce del giorno​.

Aspetti unici della cometa:

La cometa è particolarmente polverosa, il che aumenta le possibilità di una spettacolare visibilità a causa del fenomeno chiamato “forward-scattering“, in cui la polvere riflette la luce del Sole verso la Terra, rendendo la cometa più luminosa. Inoltre, il suo avvicinamento al Sole (circa 58,6 milioni di km) la renderà un oggetto celeste molto brillante nei cieli dell’alba e del tramonto​.

In conclusione, se le previsioni rimangono accurate, la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan–ATLAS) potrebbe offrire uno spettacolo straordinario nelle prossime settimane. Su MeteoWeb forniremo tutti gli aggiornamenti a riguardo.

