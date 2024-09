La Tsuchinshan-ATLAS ce l’ha fatta: a ottobre sarà visibile a occhio nudo! Uno spettacolo astronomico storico

MeteoWeb

Importanti novità sulla cometa Tsuchinshan-ATLAS, tecnicamente denominata C/2023 A3. Negli ultimi mesi è cresciuta in modo febbrile l’attenzione su questo oggetto celeste noto per la sua imprevedibilità e il potenziale spettacolo che potrebbe offrire a breve. Negli ultimi giorni gli astronomi si sono particolarmente eccitati, riuscendo a scattare le prime straordinarie fotografie della cometa. “La cometa si sta illuminando rapidamente“, ha detto entusiasta l’astrofotografo australiano Michael Mattiazzo, che ha osservato e fotografato la cometa nel crepuscolo dell’alba.

“La cometa era a soli 6 gradi sopra l’orizzonte quando l’ho fotografata il 17 settembre“, dice Mattiazzo. “Utilizzando un binocolo da 15×70 mm, ho stimato la sua magnitudine visuale a +4,3“. La testimonianza di Mattiazzo è molto importante perchè documenta come sono smentite le previsioni degli astronomi secondo cui la cometa Tsuchinshan-ATLAS si sarebbe disintegrata durante il suo transito dietro il Sole. Il fatto che sia ancora intatta e sana significa che davvero potremmo assistere a una cometa luminosa visibile a occhio nudo il mese prossimo.

“Le prospettive rimangono eccellenti per uno spettacolo serale visivamente impressionante a metà ottobre“, ha detto Qicheng Zhang del Lowell Observatory. “Se il meteo lo permetterà, l’intero emisfero settentrionale dovrebbe essere in grado di vedere la cometa Tsuchinshan-ATLAS“.

Nick James della British Astronomical Association ha spiegato che la cometa “promette molto bene per metà ottobre. Raggiungerà il punto più vicino alla Terra il 12 ottobre, quando sarà a 0,47 au di distanza nella costellazione della Vergine“, afferma. “C’è la possibilità che la cometa sia di magnitudine negativa quando emergerà nel cielo serale dal 10 ottobre in poi“.

“Magnitudo negativa” significa che la cometa potrebbe essere visibile addirittura in pieno giorno, specialmente il 9 ottobre, quando la luce del vicino sole sarà diffusa in avanti dalla polvere della cometa, amplificando la luminosità della cometa. “La fotografia diurna della cometa dovrebbe essere tentata solo se si sa cosa si sta facendo“, ammonisce James. “Il sole sarà molto vicino e questa è potenzialmente un’osservazione molto pericolosa, simile all’osservazione di Venere in congiunzione inferiore“.

La cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sarà quindi un grande protagonista celeste dell’autunno 2024, promettendo uno spettacolo che potrà essere osservato da diverse parti del mondo. Il suo punto di massima vicinanza alla Terra avverrà il 12 ottobre 2024, quando passerà a circa 70 milioni di chilometri da noi.

Il momento di massima vicinanza al Sole avverrà il 27 settembre, quando Tsuchinshan-ATLAS si troverà a circa 58,6 milioni di km dalla nostra stella. A partire da quella data, la cometa dovrebbe essere visibile a occhio nudo, specialmente nelle ore precedenti l’alba. L’osservabilità della cometa migliorerà ulteriormente man mano che si allontanerà dal Sole e si avvicinerà alla Terra.

Segnate il calendario: il 9 ottobre Tsuchinshan-ATLAS sarà visibile al tramonto, offrendo un’occasione perfetta per l’osservazione. Il 12 ottobre, la cometa passerà a circa 70,6 milioni di km dalla Terra, raggiungendo la massima luminosità prevista, tra quella di Giove e Venere. Inoltre, si prevede che la cometa sfoggerà una lunga coda, visibile nelle aree con cieli scuri, che contribuirà ulteriormente alla magnificenza dello spettacolo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.