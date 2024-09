Copernicus: in Pantanal e Amazzonia i peggiori incendi boschivi degli ultimi due decenni

MeteoWeb

Il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) ha monitorato attentamente le emissioni degli incendi in Sud America negli ultimi mesi. Secondo i dati del CAMS, le emissioni sono state costantemente superiori alla media (anche battendo record nazionali e regionali), principalmente a causa dei gravi incendi boschivi nelle regioni del Pantanal e dell’Amazzonia, che hanno avuto un grave impatto sulla qualità dell’aria nell’intera regione.

Brasile

In Brasile, le emissioni totali cumulative stimate finora nel 2024 sono state superiori alla media, con circa 183 megatonnellate di carbonio fino al 19 settembre, seguendo un percorso simile all’anno record delle emissioni nel 2007. Le emissioni di settembre finora hanno rappresentato 65 megatonnellate di questo totale. Ciò è dovuto in gran parte alle emissioni degli incendi boschivi della regione amazzonica, e in particolare degli stati di Amazonas e Mato Grosso do Sul (dove si trovano la maggior parte delle zone umide del Pantanal), dove le emissioni totali cumulative annuali stimate di carbonio sono le più alte nei 22 anni del set di dati sulle emissioni di incendi di CAMS, rispettivamente poco più di 28 e 15 megatonnellate di carbonio.

Bolivia

Le emissioni di carbonio degli incendi boschivi della Bolivia per il 2024 sono già il totale annuale più alto nel set di dati GFAS di CAMS a metà settembre, con 76 megatonnellate di carbonio, superando il precedente totale annuale più alto di 73 megatonnellate di carbonio stabilito nel 2010. Settembre da solo rappresenta una quota significativa di questo totale, con poco più di 32 megatonnellate di carbonio. È importante notare che gli incendi boschivi nella regione del Pantanal hanno avuto un ruolo significativo nelle emissioni record per il Brasile, ma il loro impatto nel record della Bolivia è stato moderato; una quantità significativa delle emissioni per la Bolivia è stata originata a Santa Cruz.

Incendi fuori dall’ordinario

Il verificarsi di questi incendi potrebbe essere considerato fuori dall’ordinario, anche considerando che luglio-settembre è il periodo in cui normalmente si verificano incendi nella regione, spiegano dal CAMS. Le temperature estremamente elevate che il Sud America ha sperimentato negli ultimi mesi, la siccità a lungo termine indicata dalla bassa umidità del suolo e altri fattori climatologici hanno probabilmente contribuito all’aumento notevole della portata delle emissioni di incendi, del fumo e degli impatti sulla qualità dell’aria.

Mark Parrington, Senior Scientist presso il Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS) presso l’ECMWF, afferma: “nel 2024, l’attività degli incendi in Sud America è stata notevolmente superiore alla media, soprattutto nella regione amazzonica e nelle zone umide del Pantanal. Il trasporto del fumo ha avuto un impatto ben oltre le vicinanze del luogo in cui si sono verificati gli incendi, raggiungendo persino l’Atlantico. La portata del trasporto del fumo e gli impatti sulla qualità dell’aria sono un indicatore della portata e dell’intensità degli incendi. È fondamentale continuare a monitorare questi incendi e le loro emissioni per tracciare il loro impatto sulla qualità dell’aria e sull’atmosfera”.

Qualità dell’aria

Gli incendi e le emissioni risultanti hanno portato a una qualità dell’aria degradata in gran parte del continente, con la colonna di fumo che si estende dall’Ecuador a San Paolo. Le previsioni di CAMS Aerosol Alerts per il 20 settembre mostrano alti livelli di particolato PM2.5 nella regione amazzonica.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.