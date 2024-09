Clima, Copernicus: “il tasso di riscaldamento degli oceani è quasi raddoppiato dal 2005”

MeteoWeb

Il ritmo con cui gli oceani si stanno riscaldando è quasi raddoppiato dal 2005 con l’aumento delle temperature globali a causa del cambiamento climatico, secondo un rapporto del servizio Copernicus pubblicato oggi. “Il riscaldamento degli oceani può essere visto come la nostra sentinella per il riscaldamento globale. Quindi è aumentato costantemente dagli anni ’60. E dal 2005 circa, il tasso di riscaldamento degli oceani è raddoppiato“, ha detto ai giornalisti l’oceanografa Karina von Schuckmann del Copernicus Marine Service.

Negli ultimi due decenni, il ritmo del riscaldamento degli oceani è balzato da un tasso a lungo termine di 0,58 watt per m2 a 1,05 watt per m2, secondo “The State of the Ocean Report” di Copernicus.

Gli oceani, che coprono il 70% della superficie terrestre, sono un importante regolatore del clima e agiscono come un pozzo di carbonio estraendo i gas serra dall’atmosfera.

L’IPCC, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici incaricato dalle Nazioni Unite, afferma che dal 1970 gli oceani hanno assorbito circa il 90% del calore in eccesso causato dalle emissioni che riscaldano il pianeta.

Copernicus ha affermato che il suo rapporto ha descritto in dettaglio “temperature oceaniche da record, ondate di calore marine che si estendono fino alle profondità dell’oceano, perdita di ghiaccio marino senza precedenti e livelli crescenti di calore immagazzinato nell’oceano”.

Le ondate di calore marine

Nel 2023, oltre il 20% della superficie oceanica globale ha sperimentato almeno un’ondata di calore marina grave o estrema, ha aggiunto. Le ondate di calore marine degradano gli ecosistemi e sconvolgono il delicato equilibrio dei nutrienti nell’oceano, mentre le acque più calde portano a uragani, tempeste e altri eventi meteorologici estremi più violenti.

Le ondate di calore marine stanno diventando più diffuse e più lunghe, con una durata massima media annuale raddoppiata da 20 a 40 giorni dal 2008. Nel Mare di Barents nordorientale, “il fondale sembra essere entrato in uno stato di onda di calore marina permanente”, secondo uno studio citato da Von Schuckmann. Nell’agosto del 2022, nelle acque costiere delle Isole Baleari è stata registrata una temperatura record di +29,2°C, “la più alta temperatura regionale delle acque superficiali degli ultimi quarant’anni”, sottolinea il rapporto. Nello stesso anno, un’ondata di calore marina nel Mar Mediterraneo è penetrata a circa 1.500 metri sotto la superficie, il che dimostra come il calore possa diffondersi in tutta la colonna d’acqua.

Le ondate di calore marine possono provocare migrazioni e mortalità di massa delle specie, degradare gli ecosistemi e ridurre la capacità degli strati oceanici di mescolarsi tra il fondo e la superficie, ostacolando la distribuzione dei nutrienti. Possono anche “avere implicazioni per la produttività ittica”, con un impatto sulla pesca, ha sottolineato Von Schuckmann.

Acidità degli oceani

Il rapporto rileva inoltre che l’acidità degli oceani, che assorbono un quarto della CO 2 emessa dalle attività umane, è aumentata del 30% dal 1985. Oltre una certa soglia, l’acidità dell’acqua di mare diventa corrosiva per lo scheletro e il guscio di coralli, cozze, ostriche e così via. Questa soglia, considerata un “limite planetario”, rischia di essere superata “nel prossimo futuro”, secondo un rapporto pubblicato la scorsa settimana dal Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

