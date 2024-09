Coralli più resistenti al cambiamento climatico: la scoperta di un team di ricerca australiano

MeteoWeb

Un team di ricerca della Southern Cross University ha fatto una scoperta significativa: sono stati individuati coralli con una maggiore resistenza alle ondate di calore causate dal cambiamento climatico. I risultati di questo studio sono stati pubblicati sulla rivista Communications Earth & Environment.

Coralli e cambiamento climatico

I ricercatori hanno esaminato oltre 500 colonie di corallo della specie Acropora hyacinthus, misurando le soglie di sbiancamento tramite un sistema sperimentale portatile. La dottoranda Melissa Naugle ha guidato questo lavoro, collaborando con esperti dell’Australian Institute of Marine Science, dell’Università del Queensland e del Research Institute for Development in New Caledonia, nell’ambito del Reef Restoration and Adaptation Program.

“Abbiamo trovato coralli resistenti al calore in quasi tutte le barriere coralline che abbiamo studiato, evidenziando come i coralli dell’intera Grande barriera corallina possano contenere risorse genetiche importanti per la protezione e il ripristino“, ha dichiarato Melissa Naugle.

Questa scoperta è particolarmente rilevante, poiché “questa è una notizia importante per i coralli, che stanno vivendo il quarto evento globale di sbiancamento di massa e temperature estive del mare senza precedenti sulla Grande barriera corallina. La variazione naturale della tolleranza al calore è fondamentale per i coralli per adattarsi al riscaldamento climatico e per il successo delle iniziative di ripristino“.

Con questa ricerca, gli scienziati sperano di contribuire alla salvaguardia e al ripristino degli ecosistemi corallini, fondamentali per la biodiversità marina e per la salute degli oceani.

