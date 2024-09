Dall’Expo al Duomo per raccontare la scienza: lo Human Technopole arriva in centro a Milano per la notte europea dei ricercatori

MeteoWeb

Genetica, ambiente, cattive abitudini: quali sono e quanto incidono i fattori che predispongono a sviluppare una patologia? Cosa succede nel corpo umano quando si ha una reazione allergica o un’infezione? In occasione della Notte europea delle ricercatrici e dei ricercatori, il 27 settembre lo Human Technopole sarà protagonista in Piazza Duomo a Milano con i suoi giovani ricercatori, che presenteranno e mostreranno dal vivo alcuni degli affascinanti esperimenti che vengono solitamente eseguiti nei laboratori dell’Istituto. Non solo, per l’occasione HT ha anche organizzato una serie di attività didattiche e giochi educational che accompagneranno il pubblico dal pomeriggio fino alla sera.

L’iniziativa, promossa in collaborazione con il progetto Co.Science – Meet Research To Connect Science And Society e con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, nasce per stimolare il dialogo tra giovani ricercatori, studenti e cittadini, permettendo ai primi di condividere il proprio lavoro e le proprie passioni e agli altri di fare un’esperienza di contatto reale e diretto con il mondo della ricerca.

27 settembre 2024 dalle ore 16.00 alle ore 23.00 ai Portici di via Marconi di Piazza Duomo – Milano

In particolare, le attività che si terranno presso lo stand predisposto dallo Human Technopole saranno divise in due momenti principali. Entrambe le iniziative saranno aperte al pubblico e potranno parteciparvi tutti, dagli adulti ai giovani.

Dalle ore 16.00 alle ore 19.30 sarà organizzato un gioco, accessibile a tutti, basato sul concetto di previsione del rischio, che aiuterà a conoscere e comprendere quali possono essere i fattori genetici, ambientali e di stile di vita in grado di aumentare o diminuire le probabilità che un individuo contragga una malattia e come questi possono essere individuati e analizzati grazie all’utilizzo di alcune avanzate tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale.

Dalle 19.00 alle 23.00, i ricercatori di HT illustreranno in modo chiaro e divulgativo cosa succede nel corpo umano quando si ha una reazione allergica o un’infezione batterica. Servendosi di alcuni materiali scientifici, i giovani scienziati simuleranno infatti il funzionamento del sistema immunitario, sia a livello biologico che a livello genetico, e come questo reagisce in caso di malattie o allergie.

I due momenti saranno inoltre accompagnati da attività laboratoriali e dimostrative dei giovani ricercatori di HT.

Human Technopole

Human Technopole è l’istituto di ricerca per le scienze della vita, situato nel cuore di MIND (Milano Innovation District). La missione di Human Technopole è di migliorare la salute e il benessere delle persone, svolgendo ricerca di frontiera nelle scienze della vita mirata a sviluppare nuovi approcci di medicina personalizzata e preventiva, creando e gestendo servizi e strutture scientifiche da mettere a disposizione della comunità scientifica nazionale, offrendo opportunità di formazione per la prossima generazione di scienziati, promuovendo innovazione e progresso attraverso il trasferimento tecnologico.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.