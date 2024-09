Donald Trump lancia i “Trump watch”: orologi di lusso da 500 a 100.000 dollari

MeteoWeb

Il 27 settembre 2024, Donald Trump ha annunciato su Truth Social il lancio della sua nuova collezione di orologi, i “Trump Watch“. Descritti come “un fantastico regalo per Natale”, gli orologi si presentano in una varietà di colori, tra cui nero, rosso e dorato, con il nome “Trump” ben visibile sul quadrante. Non solo, ma la collezione include anche la riproduzione della firma dell’ex presidente degli Stati Uniti, rendendo ogni pezzo non solo un accessorio, ma un simbolo del marchio Trump.

La linea di orologi si divide in due collezioni principali: Tourbillon e Fight, Fight, Fight. Quest’ultima, in particolare, è ispirata a eventi recenti della vita di Trump, rendendo ogni modello un ricordo di momenti significativi. I modelli variano di prezzo, con alcuni che raggiungono cifre astronomiche di 100.000 dollari, mentre altri più accessibili oscillano tra i 499 e i 799 dollari.

La collezione Tourbillon: un simbolo di lusso

Il modello Tourbillon è descritto come “una dichiarazione di Vittoria” e promette di essere un pezzo da tramandare per generazioni. Realizzato in oro 18 carati e arricchito da diamanti, questo orologio è disponibile in soli 147 esemplari, ciascuno numerato e destinato a diventare un oggetto da collezione. “Ti distinguerai per tutte le ragioni giuste”, recita il sito di vendita, evidenziando l’esclusività di questo modello. Sul retro del Tourbillon, la firma di Trump è incisa, accompagnata da un messaggio di ringraziamento personalizzato.

Fight, Fight, Fight: l’orologio del coraggio

Dall’altra parte, l’orologio Fight, Fight, Fight è un tributo all’indomito spirito combattivo di Trump, evocando il suo carattere tenace e la sua capacità di superare le avversità. Questo modello fa riferimento a un episodio significativo in cui Trump è stato aggredito durante un comizio in Pennsylvania, evento che ha catturato l’attenzione dei media. Il design di questo orologio include un’immagine stilizzata dell’ex presidente con il pugno alzato, un chiaro rimando alla sua resilienza. Sul sito ufficiale, si legge: “Grazie al suo design senza tempo e allo stile flessibile, sarai pronto per ogni situazione, proprio come il presidente Trump!”.

In aggiunta, il modello Fight, Fight, Fight offre anche un’edizione limitata di mille pezzi, placcati con “0,7 micron di splendido oro 18 carati”. Questo non è solo un orologio, ma un “messaggio di ambizione e successo” che invita i proprietari a indossarlo con orgoglio e coraggio, rappresentando il loro spirito patriottico.

Le critiche e le controversie

La mossa di Trump ha suscitato reazioni contrastanti. Ammar Moussa, portavoce della vice presidente Kamala Harris, ha criticato l’iniziativa su X (ex Twitter), affermando: “Donald Trump sta vendendo orologi da 100.000 dollari. Non è uno scherzo. Trump è più concentrato su se stesso che su chiunque altro”. Questo commento sottolinea l’idea che Trump stia cercando di capitalizzare la sua immagine, piuttosto che affrontare questioni più rilevanti per il pubblico.

Inoltre, c’è chi accusa Trump di contraddire la sua retorica di supporto ai prodotti americani, dato che gli orologi sono etichettati come “Swiss made”. Nonostante questo, il sito di vendita, gestito dalla TheBestWatchesonEarth LLC, precisa che “gli orologi Trump non sono progettati, fabbricati, distribuiti o venduti da Donald J. Trump, dalla Trump Organization o da nessuna delle rispettive affiliate o dirigenti”. La compagnia opera sotto un contratto di licenza a pagamento per utilizzare il nome e l’immagine di Trump, distaccandosi da eventuali implicazioni politiche.

“Questi sono gli unici orologi ufficiali dal presidente Trump e includono una replica della sua famosa firma!” afferma il sito, invitando i potenziali acquirenti a prendere parte a questa nuova avventura imprenditoriale. Con le festività natalizie in arrivo, i Trump Watch potrebbero diventare un regalo ambito per i sostenitori di Trump, portando con sé una dose di controversia e fascino.

