È troppo presto per fare un vaccino antinfluenzale?

Con l’arrivo di un nuovo lotto di vaccini antinfluenzali nelle farmacie, molti potrebbero chiedersi se sia il momento giusto per ricevere la vaccinazione. Gli esperti di salute pubblica hanno recentemente lanciato un avvertimento inaspettato: potrebbe non essere il momento migliore per la maggior parte delle persone per farsi vaccinare. Questo articolo esplorerà perché la tempistica della vaccinazione antinfluenzale è cruciale, quali sono i tempi consigliati e come la situazione può variare a seconda di fattori individuali.

La tempistica della vaccinazione

Programmare la vaccinazione antinfluenzale in modo ottimale non è un compito semplice. I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) consigliano di ricevere il vaccino prima del picco della stagione influenzale. Tradizionalmente, l’attività influenzale inizia a crescere intorno a ottobre, raggiunge il picco tra dicembre e febbraio e diminuisce con l’arrivo della primavera. Secondo il CDC, la tempistica ideale per la vaccinazione è tra settembre e ottobre, con una preferenza per l’ottobre.

La dottoressa Judith O’Donnell, capo delle malattie infettive presso il Penn Presbyterian Medical Center, spiega che per ottenere la massima protezione, è preferibile programmare la vaccinazione tra la seconda metà di settembre e la fine di ottobre. Questo perché il vaccino antinfluenzale impiega circa due settimane per raggiungere la sua piena efficacia. Vaccinarsi troppo presto potrebbe significare che l’immunità offerta dal vaccino inizia a svanire prima del picco della stagione influenzale.

Un recente studio su 800.000 visite pediatriche ha mostrato che i bambini vaccinati in ottobre avevano meno probabilità di essere diagnosticati con l’influenza durante la stagione influenzale. Questo suggerisce che una tempistica leggermente ritardata può offrire una protezione più duratura durante i mesi di maggiore rischio.

Chi dovrebbe vaccinarsi prima?

Sebbene la regola generale sia di vaccinarsi a settembre o ottobre, ci sono delle eccezioni. I bambini tra i 6 mesi e gli 8 anni che necessitano di due dosi del vaccino antinfluenzale dovrebbero iniziare la vaccinazione prima per garantire che completino il ciclo in tempo per la stagione influenzale. Le donne in gravidanza, in particolare durante il terzo trimestre, possono anche considerare di vaccinarsi prima per proteggere sia loro stesse che i loro neonati.

Anche se il consiglio generale è di aspettare fino a settembre o ottobre, le persone anziane e quelle con condizioni di salute croniche dovrebbero consultare il proprio medico. Questi gruppi possono avere un rischio maggiore di complicazioni influenzali e potrebbero trarre vantaggio da una vaccinazione anticipata. La consulenza medica personalizzata è fondamentale per adattare la tempistica della vaccinazione alle esigenze individuali.

Cosa fare se non ci si può vaccinare ad ottobre?

Se non puoi vaccinarti a ottobre, è meglio fare il vaccino in ritardo piuttosto che non farlo affatto. La vaccinazione rimane utile anche se viene fatta più tardi nella stagione influenzale, a condizione che il virus sia ancora in circolazione.

Per chi ha una programmazione affollata, potrebbe essere conveniente ricevere il vaccino antinfluenzale contemporaneamente a un richiamo COVID-19. Gli esperti sanitari confermano che è sicuro combinare le vaccinazioni, il che potrebbe semplificare il processo.

Scott Hensley, professore di microbiologia all’Università della Pennsylvania, sottolinea l’importanza di un equilibrio. “Se potessimo avere una sfera di cristallo, allora saremmo in grado di cronometrare le cose nel modo giusto“, afferma Hensley. “C’è il rischio di aspettare, e c’è il rischio di farlo troppo presto.” La decisione di quando vaccinarsi dipende da una serie di fattori individuali e dalle condizioni della stagione influenzale.

