Si avvicina l’eclissi della Superluna del Raccolto, ecco come vedere lo spettacolo cosmico

Si avvicina l’eclissi della Superluna del Raccolto. Nella notte tra 17 e 18 settembre, la Luna Piena del Raccolto delizierà gli osservatori con un’eclissi parziale che sarà visibile per il Nord e il Sud America (tranne l’Alaska), l’Europa (Italia compresa), la maggior parte dell’Africa, l’Asia occidentale e parti dell’Antartide. Questo evento avverrà in un contesto già speciale, poiché si tratterà della 2ª di 4 Superlune consecutive che caratterizzeranno il 2024, una coincidenza tra plenilunio e perigeo che rende il nostro satellite naturale più grande e luminoso del solito.

L’eclissi parziale della Superluna del Raccolto

Il momento principale dell’eclissi varierà a seconda della posizione geografica. In Europa e Africa il massimo dell’eclissi sarà visibile nelle ore prima del 18 settembre: in Italia la fase “clou” sarà alle 04:44 circa.

Le eclissi lunari si verificano quando il Sole, la Terra e la Luna sono allineati in modo che la Terra proietti la sua ombra sul nostro satellite naturale. Questa eclissi lunare sarà solo lieve, con solo l’8,7% della Luna coperto dalla parte più scura dell’ombra della Terra. Tuttavia, un’eclissi lunare è uno spettacolo celeste che vale la pena guardare ogni volta che si verifica.

Come vedere l’eclissi di Superluna

Se per qualsiasi motivo non potrete assistere all’eclissi direttamente, fortunatamente sono disponibili online diversi streaming live per consentire di ammirare l’eclissi della Superluna del Raccolto.

TimeAndDate.com ha in programma un livestream con inizio alle 3 ora italiana del 18 settembre.

L’astrofisico Gianluca Masi, del Virtual Telescope Project di Manciano, trasmetterà un livestream a partire dalle 02:30 ora italiana del 18 settembre, mostrando le varie fasi dell’eclissi con immagini in diretta, meteo permettendo.

L’Adler Planetarium di Chicago trasmetterà un webcast a partire dalle 4 ora italiana, con il commento di esperti.

Cos’è la Luna del Raccolto

La Luna di settembre prende il nome di Luna del Raccolto perché sorge vicino al tramonto per diverse serate consecutive, offrendo agli agricoltori un’illuminazione naturale supplementare per il raccolto. Quest’anno la Luna del Raccolto sarà ancora più speciale, in quanto coinciderà con una Superluna.

Cos’è la Superluna

Una Superluna si verifica quando la Luna piena coincide con il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita, chiamato perigeo. Ciò rende il nostro satellite naturale più grande e luminoso nel cielo rispetto a una normale Luna Piena. La Superluna di settembre sarà la 2ª di 4 previste per quest’anno, seguendo quella di agosto.

