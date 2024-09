La Superluna del Raccolto e l’eclissi parziale: doppio spettacolo visibile anche dall’Italia

MeteoWeb

Il cielo di settembre 2024 ci regalerà uno spettacolo straordinario: una Superluna del Raccolto accompagnata da un’eclissi lunare parziale. Questo evento astronomico, previsto per la notte tra 17 e 18 settembre, sarà visibile in gran parte del mondo, compresi il Nord America, il Sud America, l’Europa (anche in Italia), la maggior parte dell’Africa, parte dell’Asia e dell’Antartide.

Cos’è la Superluna del Raccolto

Settembre ci porterà la seconda di 4 Superlune consecutive per quest’anno. Una “Superluna” si verifica quando la Luna Piena coincide con il perigeo, ossia il punto più vicino alla Terra lungo la sua orbita leggermente ellittica. Questo fa sì che la Luna appaia leggermente più grande e luminosa rispetto al normale. Anche se la differenza non è palesemente visibile a occhio nudo, gli osservatori più attenti noteranno una Luna più imponente.

L’ultima Luna piena dell’estate è chiamata Luna del “Raccolto” (è il nome tradizionale della Luna Piena più vicina all’equinozio d’autunno) perché in questo periodo i mietitori sono intenti a lavorare al raccolto e, in un tempo lontano, lavoravano anche di notte, grazie al chiaro di Luna.

L’eclissi di Luna parziale

Un’eclissi lunare si verifica quando la Terra si trova tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra sulla superficie del nostro satellite naturale. Questa particolare eclissi sarà parziale, il che significa che solo una parte della Luna passerà attraverso la parte di ombra più scura della Terra. Nello specifico, sarà la porzione superiore del disco lunare a oscurarsi, creando un interessante contrasto per chi osserva con telescopi o binocoli.

Il resto della Luna rimarrà immerso nella penombra terrestre, la parte più leggera dell’ombra, conferendole un aspetto leggermente brunastro o “sfumato”. Questo fenomeno potrebbe regalare suggestivi giochi di luce e ombre sui crateri lunari e altre formazioni geologiche.

Dove e quando osservare l’eclissi della Superluna, anche dall’Italia

Il momento clou dell’eclissi varierà a seconda della posizione geografica. In Europa e Africa il massimo dell’eclissi sarà visibile nelle ore prima del 18 settembre: in Italia la fase “clou” sarà alle 04:44 circa. Per chi desidera seguire l’evoluzione dell’eclissi in dettaglio, è possibile consultare il sito InTheSky.org dove, inserendo la propria località, si possono ottenere le esatte tempistiche.

Oltre ad essere un evento affascinante per gli amanti del cielo, le eclissi lunari offrono anche una prova visibile della forma sferica della Terra. Durante l’eclissi, l’ombra della Terra proiettata sulla Luna assume una forma curva, un fenomeno osservabile fin dall’antichità.

Nonostante si tratti di un’eclissi parziale, lo spettacolo celeste di settembre promette di affascinare sia gli astronomi dilettanti che i semplici appassionati. Che lo si osservi con strumenti professionali o a occhio nudo, la Superluna del Raccolto sarà un’occasione imperdibile per chiunque ami volgere lo sguardo al cielo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.