Elon Musk: “non sono fidanzato con Giorgia Meloni”

MeteoWeb

“Ero lì con mia madre. Non c’è alcuna relazione sentimentale con il primo ministro (Giorgia) Meloni“. Lo ha scritto su X il proprietario di Tesla e SpaceX, Elon Musk, rispondendo a un commento su una foto che lo ritrae con la presidente del Consiglio alla cena di gala alla Ziegfeld Ballroom. “Sappiamo tutti che cosa è accaduto dopo“, il commento all’immagine di Simon Goddek. Che ha portato alle replica di Musk.

“La scelta di Elon Musk è stata fatta mesi fa e non c’entra nulla con la campagna elettorale americana“. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è tornata così ieri sera sulle polemiche che hanno accompagnato la consegna da parte di Elon Musk del premio che l’Atlantic Council ha assegnato alla premier italiana. “Era la scelta di una personalità tra le più interessanti del nostro tempo, ha spiegato Meloni. Il tentativo di schierare l’Italia nella campagna americana credo sia un tentativo italiano ma non mi pare sia particolarmente intelligente“. Quanto al Ceo di SpaceX schierato con Trump nella campagna elettorale Usa la presidente del Consiglio ha aggiunto: “ho già risposto e spiegato mille volte che non sono una sostenitrice dell’ingerenza straniera nelle questioni interne delle nazioni sovrane, non sono tra quei leader che pensano di avere la facoltà di dire a un cittadino che vive in un’altra nazione cosa sia meglio per il futuro. Queste sono cose che piacciono alla sinistra a me non sono mai piaciute“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.