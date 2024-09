Emergenza maltempo: Hera mobilita 220 persone e 30 mezzi aggiuntivi per ripristinare i servizi

MeteoWeb

La multiutility Hera conferma il suo impegno “in prima linea” a partire dalla serata di ieri, per “garantire la continuità dei servizi essenziali nei territori colpiti dall’ondata straordinaria di maltempo, in stretto coordinamento con la Protezione civile, le Prefetture e le amministrazioni comunali interessate“. Con oltre 220 persone e circa 30 mezzi aggiuntivi, Hera ha messo in campo tutte le sue risorse “per monitorare senza sosta le zone coinvolte, ripristinare impianti, reti e servizi e portare assistenza alle persone evacuate e isolate“.

L’intervento di Hera durante il maltempo

Nonostante le maggiori criticità risultino essere state superate alle 19 di oggi, “rimangono alcuni disservizi nelle zone più colpite dal maltempo” – prosegue la nota. Tra i problemi persistenti si segnala “l’interruzione della fornitura idropotabile in parte del Comune di Modigliana, soprattutto nel centro storico“. Il personale del Gruppo Hera continua a lavorare incessantemente per ridurre al minimo i disagi ai cittadini, utilizzando anche autobotti e cercando di ripristinare i servizi il più rapidamente possibile.

Con la fase emergenziale ormai alle spalle, Hera annuncia che “verrà riattivata progressivamente la pulizia delle zone colpite attraverso spazzamento e lavaggio delle strade“, insieme a “servizi straordinari di raccolta, ritiro ingombranti e smaltimento“, non appena le strade saranno dichiarate agibili. Le operazioni seguiranno le priorità stabilite in accordo con le autorità competenti.

