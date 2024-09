Energie rinnovabili: crescita record favorisce competitività dei costi

MeteoWeb

Oltre tre quarti della nuova capacità di energia rinnovabile aggiunta lo scorso anno era più economica dei combustibili fossili, a dimostrazione della competitività di solare, eolico e altre fonti. È quanto mostra un rapporto dell’Agenzia Internazionale per le Energie Rinnovabili (IRENA) diffuso oggi. I Paesi stanno cercando di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili come petrolio, gas naturale e carbone per ridurre le emissioni di gas serra e raggiungere gli obiettivi sui cambiamenti climatici. Il vertice dell’ONU sul clima dello scorso anno ha fissato l’obiettivo di triplicare la capacità di energia rinnovabile in tutto il mondo entro il 2030. L’obiettivo comporterebbe l’aumento della capacità di energia rinnovabile installata ad almeno 11.000 GW entro la fine di questo decennio, rispetto ai 4.209 GW del 2023. Il rapporto di IRENA ha mostra che la nuova capacità di energia rinnovabile lo scorso anno ha raggiunto un record di 473 GW, di cui 382 GW (l’81%) dei nuovi progetti di energia rinnovabile su scala di pubblica utilità commissionati avevano costi inferiori rispetto alle alternative ai combustibili fossili. Ciononostante, i prezzi dei combustibili fossili siano tornati a livelli di costo prossimi a quelli storici dopo la crisi energetica del 2022.

Nel 2023, il costo medio ponderato globale dell’elettricità derivante da nuovi progetti di energie rinnovabili commissionati nella maggior parte delle tecnologie è diminuito rispetto all’anno precedente: per il solare fotovoltaico del 12%, per l’eolico terrestre del 3%, per l’eolico offshore del 7%, per l’energia solare a concentrazione (CSP) del 4% e per l’energia idroelettrica del 7%. “L’energia rinnovabile resta competitiva in termini di costi rispetto ai combustibili fossili. Il circolo virtuoso delle politiche di sostegno a lungo termine ha accelerato le energie rinnovabili. In cambio, la crescita ha portato a miglioramenti tecnologici e riduzioni dei costi. I prezzi delle energie rinnovabili non sono più una scusa, al contrario“, ha commentato il direttore generale di IRENA, Francesco La Camera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.