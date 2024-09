Epico rientro di Polaris Dawn, storico successo per la missione SpaceX | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Dopo 5 giorni intensi nello Spazio, l’equipaggio della missione Polaris Dawn è rientrato oggi sulla Terra, completando con successo una delle missioni spaziali più innovative della storia recente. La capsula Dragon di SpaceX, denominata Resilience, ha effettuato lo splashdown nel Golfo del Messico, al largo della Florida, alle 09:37 ora italiana. Questo rientro segna la conclusione di una missione fondamentale per lo sviluppo delle tecnologie spaziali private, consolidando ulteriormente il ruolo di SpaceX nella corsa allo Spazio.

Una missione rivoluzionaria

La missione Polaris Dawn, lanciata il 10 settembre dal Kennedy Space Center della NASA in Florida a bordo di un razzo Falcon 9, è stata guidata da Jared Isaacman, già noto per aver comandato la missione Inspiration4 nel 2021. A bordo della Resilience con Isaacman c’erano il pilota Scott “Kidd” Poteet e 2 ingegneri di SpaceX, Sarah Gillis e Anna Menon, che hanno svolto il ruolo di specialisti di missione.

Polaris Dawn è stata una missione dal forte impatto tecnologico e scientifico. Oltre a spingere il confine delle missioni spaziali private, il suo obiettivo primario era testare la nuova tuta spaziale per attività extraveicolari (EVA) sviluppata da SpaceX. La missione ha segnato una pietra miliare: la prima passeggiata spaziale mai realizzata da privati cittadini, avvenuta il terzo giorno della missione. Jared Isaacman e Sarah Gillis, infatti, hanno lasciato la capsula attraverso il portello superiore, indossando le nuove tute EVA e svolgendo test di mobilità e funzionalità per circa 2 ore. Questa storica uscita nello Spazio rappresenta un ulteriore passo verso l’autonomia delle missioni private, aprendo la strada a future esplorazioni spaziali commerciali.

Pietre miliari di Polaris Dawn

Uno degli aspetti più significativi di Polaris Dawn è stato il volo in orbita altamente ellittica che ha portato l’equipaggio a 1.400 km dalla superficie terrestre, superando record di distanza nello Spazio per missioni umane dagli anni ’70. Le astronaute Sarah Gillis e Anna Menon sono diventate le donne che hanno viaggiato più lontano nello Spazio, superando i precedenti record stabiliti durante le missioni Apollo.

Durante la missione, l’equipaggio ha condotto diversi esperimenti scientifici per analizzare gli effetti della microgravità sul corpo umano, contribuendo alla ricerca medica e alla comprensione delle sfide biologiche che gli astronauti affrontano durante lunghi periodi nello Spazio. Questo aspetto della missione dimostra quanto Polaris Dawn abbia unito innovazione tecnologica e ricerca scientifica avanzata.

Un’altra grande novità è stata l’uso della rete satellitare Starlink di SpaceX per comunicare direttamente con la Terra. L’equipaggio ha trasmesso contenuti, postato sui social media e persino condiviso una performance musicale mentre si trovava in orbita. Grazie a questa connessione, hanno partecipato a una videochiamata di 40 minuti con SpaceX, confermando la stabilità del segnale, nonostante le manovre di accensione dei propulsori della capsula durante la trasmissione.

Un futuro brillante per lo Spazio privato

La missione Polaris Dawn, originariamente prevista per agosto, era stata posticipata a causa delle condizioni meteo non ottimali per il rientro. Data la limitata autonomia della capsula Dragon e la necessità di atterrare in acque calme per garantire la sicurezza dell’equipaggio, l’ammaraggio doveva avvenire in condizioni perfette.

Con il successo di Polaris Dawn, SpaceX ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire missioni complesse e rivoluzionarie, puntando a rendere i viaggi spaziali privati una realtà concreta. La missione ha non solo portato avanti la raccolta fondi per il St. Jude Children’s Research Hospital, ma ha anche aperto nuove prospettive per le future esplorazioni spaziali e lo sviluppo di tecnologie avanzate per missioni interplanetarie.

Il rientro sicuro dell’equipaggio rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell’esplorazione spaziale, dimostrando il crescente potenziale delle missioni private nell’espansione della nostra presenza nello Spazio. Polaris Dawn non è solo un successo tecnico, ma anche un simbolo delle enormi possibilità che il futuro dello Spazio commerciale può offrire all’umanità.

