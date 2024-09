Escursionista 35enne disperso sul Gran Sasso: la famiglia denuncia la scomparsa, ricerche in mano alla Prefettura

MeteoWeb

Da 8 giorni, Giorgio Lanciotti, escursionista 35enne di Roseto (Teramo), è disperso sul Gran Sasso dopo un’escursione in solitaria avvenuta sabato 21 settembre. Oggi la scarsa visibilità ha costretto a sospendere le ricerche. Intanto, la famiglia di Giorgio – secondo quanto riporta la testata locale “Certa Stampa” – ha presentato denuncia ai Carabinieri di Roseto per la scomparsa del 35enne. A coordinare le indagini, così, sarà la Prefettura di Teramo, che potrà avvalersi di esperti del soccorso in quota.

Domani, sono previste buone condizioni meteo, che dovrebbero consentire di tornare in quota con droni ed elicotteri per riprendere le ricerche del giovane.

Il 21 settembre scorso, dopo aver parcheggiato l’auto nella zona di Cima Alta, a circa 1.600 metri di quota nei pressi di un camping, Giorgio Lanciotti si era incamminato verso la cima orientale del Gran Sasso, passando per il rifugio Franchetti. A lanciare l’allarme erano stati i familiari dell’uomo dopo avere constatato il giorno dopo che non era rientrato a casa.

