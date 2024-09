Montagna, scarsa visibilità sul Gran Sasso: sospese le ricerche dell’escursionista disperso

MeteoWeb

A causa della scarsa visibilità, sono state sospese per oggi le ricerche di Giorgio Lanciotti, 35enne di Roseto (Teramo) scomparso lo scorso 21 settembre durante un’escursione in solitaria sul Gran Sasso. Dopo aver parcheggiato l’auto nella zona di Cima Alta, a circa 1.600 metri di quota nei pressi di un camping, Lanciotti si era incamminato verso la cima orientale del Gran Sasso, passando per il rifugio Franchetti. A lanciare l’allarme erano stati i familiari dell’uomo dopo avere constatato il giorno dopo che non era rientrato a casa.

Nelle montagna dell’Abruzzo, si cerca anche un’altra persona dispersa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.