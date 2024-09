Escursionista disperso sul Gran Sasso: ricerche sospese per nebbia

MeteoWeb

A causa della fitta nebbia è stato necessario sospendere sul Gran Sasso le ricerche di un giovane escursionista, iniziate questa mattina nella zona di Prati di Tivo, nel comune di Pietracamela (Teramo). Poco dopo le 9:30, due squadre dei Vigili del Fuoco di Teramo sono intervenute per cercare il 35enne che ieri, parcheggiata l’auto nella zona di Cima Alta, a circa 1600 metri di quota nei pressi di un camping, si era incamminato verso la cima orientale del Gran Sasso, passando per il rifugio Franchetti. Stamattina i familiari, constatato che non era rientrato a casa, hanno lanciato l’allarme.

Sul posto hanno operato due squadre dei Vigili del Fuoco del comando di Teramo, con il furgone Ucl (Unità di comando locale) e personale qualificato in topografia applicata al soccorso, tecnici del CNSAS e del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e Carabinieri della stazione di Pietracamela.

Nel corso della mattina, droni e un elicottero del reparto volo dei Vigili del Fuoco di Pescara hanno sorvolato la zona senza, però, riuscire a individuare il disperso. Le ricerche si sono concentrate nell’area compresa tra Cima Alta e la vetta del Gran Sasso.

