Esercitazione della protezione civile: simulazione del collasso della diga di Rochemolles

MeteoWeb

Il settore regionale di protezione civile del Piemonte ha programmato l’esercitazione Rochemolles 2024, che si svolgerà il 3 ottobre e prevederà un test di It-Alert (Sistema nazionale di allarme pubblico). Lo scenario simulato sarà il collasso della diga di Rochemolles, situata nella frazione di Bardonecchia (Torino). L’area interessata dall’attività coinvolge il sito della diga e i comuni della bassa Valle di Susa, per un totale di 28 amministrazioni, inclusi Alpignano, Avigliana, Bardonecchia, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Buttigliera Alta, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiomonte, Chiusa di San Michele, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Rivoli, Rosta, Salbertrand, San Didero, San Giorio di Susa, Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora e Villar Focchiardo.

L’esercitazione della protezione civile

Circa 250 persone parteciperanno all’esercitazione, che ha come obiettivo la valutazione di alcune tematiche del Piano di emergenza della diga, coinvolgendo il territorio, gli uffici tecnici regionali, l’Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) Piemonte, la Città metropolitana e la Prefettura di Torino. Nella fase preparatoria, hanno collaborato la direzione regionale e il comando provinciale di Torino dei vigili del fuoco, insieme alle principali organizzazioni di volontariato di protezione civile piemontesi.

Le attività inizieranno il 2 ottobre, con la simulazione di un graduale deterioramento delle condizioni meteorologiche. La mattina del 3 ottobre, si svolgerà la sorveglianza sia terrestre che aerea. Verrà quindi dichiarata la fase di pericolo, ipotizzando un innalzamento della diga, che porterà all’attivazione – in particolare a Bardonecchia – di un’evacuazione preventiva per civili e operatori. Il gestore della diga comunicherà il “Collasso Diga” e, alle 11, il dipartimento nazionale di protezione civile attiverà il test It-Alert per avvisare la popolazione.

Sui telefoni cellulari attivi nella zona a valle della diga arriverà il messaggio: “Test Test Messaggio di prova It-alert. È in corso la Simulazione del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it Test Test“. Infine, si avvierà la fase di simulazione per il censimento dei danni, con sopralluoghi da parte di squadre di rilevatori composti da funzionari dei vari uffici tecnici della Regione Piemonte.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.