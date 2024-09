Esito negativo per le ricerche degli alpinisti sul Monte Bianco, operazioni sospese

MeteoWeb

Questa mattina, in collaborazione con il PGHM francese, il Soccorso Alpino Valdostano ha condotto dei sorvoli per proseguire le ricerche di Andrea Galimberti e Sara Stefanelli, i due italiani dispersi da sabato scorso sul Monte Bianco, insieme a una coppia di escursionisti coreani, a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Purtroppo, i tentativi di localizzazione non hanno dato risultati positivi. Le operazioni di ricerca sul versante italiano sono state sospese a causa dei significativi accumuli di neve provocati dalle recenti nevicate e del forte vento, ancora presente. Questi fattori rendono estremamente rischioso l’intervento dei soccorritori a terra e impediscono il prosieguo delle operazioni in condizioni di sicurezza adeguate per il personale di soccorso.

