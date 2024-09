L’Europa sostiene la ricerca, 780 milioni ai giovani ricercatori

MeteoWeb

Più di 494 giovani scienziati e studiosi provenienti da tutta Europa potranno beneficiare dei quasi 780 milioni di euro stanziati dal Consiglio europeo della ricerca (CER) per portare avanti le proprie idee. Il finanziamento sostiene la ricerca all’avanguardia in un’ampia gamma di settori, dalle scienze della vita e dalla fisica alle scienze sociali e umanistiche. Tale contributo aiuterà i ricercatori all’inizio della loro carriera a lanciare i propri progetti, formare i loro team e perseguire le loro idee più promettenti.

Iliana Ivanova, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e la gioventù, afferma: “La Commissione europea è orgogliosa di sostenere la curiosità e la passione dei nostri talenti all’inizio della loro carriera“.

Italia protagonista nella ricerca in Europa

L’Italia è quinta in Europa per numero con 41 progetti finanziati, 17 dei quali presentati da donne, a guidare la classifica troviamo la Germania (98) seguita da Paesi Bassi (51) e Regno Unito (50). In base alle nazionalità più rappresentate, invece, gli italiani sono al secondo posto con 61 ricercatori, superati solo dai tedeschi (94).

