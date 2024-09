Festival dell’Acqua, Brioschi: “con 33 miliardi di investimenti recupero di quasi 10 miliardi di m3“

MeteoWeb

Grazie ad investimenti mirati pari a 33 miliardi di euro, l’Italia potrebbe recuperare 9,5 miliardi di m³ di acqua attraverso misure come la riduzione delle perdite, l’aumento del riuso e la raccolta delle acque meteoriche. È la stima elaborata dalla Community Valore Acqua per l’Italia di The European House – Ambrosetti che include 42 tra aziende e istituzioni della filiera estesa dell’acqua e presentata da Benedetta Brioschi, partner TEHA, durante i lavori del Festival dell’Acqua 2024 di Firenze organizzato da Utilitalia in collaborazione con Publiacqua.

Secondo i dati elaborati da TEHA, il ciclo idrico genera un Valore Aggiunto complessivo (considerando anche indiretto e indotto) di 25,7 miliardi di Euro, con un effetto moltiplicatore di 2,8: per ogni euro prodotto dal ciclo idrico, se ne attivano altri 1,8 nell’economia complessiva. “L’importanza strategica dell’acqua – ha spiegato Benedetta Brioschi – non solo come risorsa essenziale, ma come vero e proprio volano economico per il Paese deve essere considerata anche attraverso azioni concrete. Come Community Valore Acqua per l’Italia riteniamo, tra quelle prioritarie, la creazione di condizioni abilitanti per gli investimenti, il consolidamento del settore, la digitalizzazione della filiera e l’aggiornamento infrastrutturale per aumentare lo stoccaggio e promuovere la circolarità dell’acqua. Altre proposte includono un adeguamento tariffario per incentivare l’uso responsabile della risorsa e un rafforzamento della collaborazione pubblico-privata per migliorare la governance del settore”.

