Fungaiolo muore nelle montagne abruzzesi: in corso il recupero della salma

MeteoWeb

Tragedia sulle montagne in provincia di Teramo: un uomo in cerca di funghi è deceduto nella zona del Ceppo sui Monti della Laga. Il Soccorso Alpino abruzzese è impegnato nel recupero della salma in una zona impervia; sta operando anche un elicottero del 118 aquilano. Al momento non si conoscono le generalità della vittima né altri particolari.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.